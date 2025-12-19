إبراهيم فايق : كأس عرب للتاريخ نسخة خيالية

أشاد الإعلامي ابراهيم فايق ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

و كتب ابراهيم فايق :كأس عرب للتاريخ نسخة خيالية شكرا قطر .

وأشاد الإعلامي إبراهيم فايق، بتألق طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد التتويج ببطولة كأس العرب.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك: "‏سبحان من وضع في قلب هذا الرجل هذا الكم من التواضع.. فائز بكأس العرب.. محقق أفضل أداء.. أفضل نتائج.. أفضل أرقام.. لا يتحدث عن نفسه.. يرى أنه كان هناك أفضل لم يتحقق بعد!!".

وتابع: “‏ينكر ذاته.. يشكر الله ويشكر لاعبيه ويتحدث عن الأخلاق وحسن التعامل والقيم ‏حدثني عن معسكرك.. أخبرك عن النتيجة ‏مبروك للمغرب الحبيب مبروك للعزيز كابتن طارق السكتيوي”.

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.