أخبار أسوان.. إطلاق حملةللتشجير ومتابعة للمدارس والمشروعات

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 15/9/2025 .

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعمم الحملة على باقى شوارع المدينة من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار ، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئى بشكل عام وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق .



قام رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ورؤساء الأحياء بتفقد أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، فضلاً عن ميدان النفق .

وتم ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمسئولى المحليات للمرور الميدانى بشكل مستمر على المواقع التى تم إخلاء الباعة الجائلين منها .

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، والذى يعد أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة .



كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بالقيام بمتابعة ميدانية شاملة لأعمال التجهيز والصيانة الجارية داخل مدارس مركز إدفو ، وذلك برفقة عاطف كامل رئيس المدينة ، والدكتور محمد حسين مدير الإدارة التعليمية.

وعقب رصد نائب المحافظ لتدنى مستوى النظافة العامة داخل مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة ، فقد تم التوجيه بإحالة مدير المدرسة للتحقيق معه ، فضلاً عن سرعة الإرتقاء بالمستوى العام بالمدرسة قبل بدء الدراسة .

جهود متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بأسوان جهودها المكثفة بتنظيم الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، حيث أسفرت جهود هذه الحملات خلال الأسبوع الجارى عن ضبط وإحتجاز 63 مركبة متنوعة منها 38 دراجة نارية بدون ترخيص ولوحات معدنية ، و 25 عربة توك توك ، فضلاً عن سحب التراخيص وتوقيع الغرامات المالية لـ 27 مركبة توك توك أخرى .



أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كل من رئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وأيضاً طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو للمشاركة فى فعاليات إحتفالات تكريم حفظة القرآن الكريم والتى تم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمركز شباب المحاميد بقرية الحجز قبلى بإدفو ، وأيضاً بقصر ثقافة كوم أمبو .



