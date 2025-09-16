قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. إطلاق حملةللتشجير ومتابعة للمدارس والمشروعات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 15/9/2025 .

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعمم الحملة على باقى شوارع المدينة من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار ، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئى بشكل عام وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق .


https://www.elbalad.news/6698412

قام رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ورؤساء الأحياء بتفقد أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، فضلاً عن ميدان النفق .

وتم ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمسئولى المحليات للمرور الميدانى بشكل مستمر على المواقع التى تم إخلاء الباعة الجائلين منها .

https://www.elbalad.news/6698454

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، والذى يعد أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة .


https://www.elbalad.news/6698414

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بالقيام بمتابعة ميدانية شاملة لأعمال التجهيز والصيانة الجارية داخل مدارس مركز إدفو ، وذلك برفقة عاطف كامل رئيس المدينة ، والدكتور محمد حسين مدير الإدارة التعليمية.

وعقب رصد نائب المحافظ لتدنى مستوى النظافة العامة داخل مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة ، فقد تم التوجيه بإحالة مدير المدرسة للتحقيق معه ، فضلاً عن سرعة الإرتقاء بالمستوى العام بالمدرسة قبل بدء الدراسة .

https://www.elbalad.news/6698496

جهود متنوعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور بأسوان جهودها المكثفة بتنظيم الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، حيث أسفرت جهود هذه الحملات خلال الأسبوع الجارى عن ضبط وإحتجاز 63 مركبة متنوعة منها 38 دراجة نارية بدون ترخيص ولوحات معدنية ، و 25 عربة توك توك ، فضلاً عن سحب التراخيص وتوقيع الغرامات المالية لـ 27 مركبة توك توك أخرى .


https://www.elbalad.news/6698740

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كل من رئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وأيضاً طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو للمشاركة فى فعاليات إحتفالات تكريم حفظة القرآن الكريم والتى تم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمركز شباب المحاميد بقرية الحجز قبلى بإدفو ، وأيضاً بقصر ثقافة كوم أمبو .


https://www.elbalad.news/6698743

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد