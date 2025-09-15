حملات ميدانية مكثفة بأسوان لمنع عودة الباعة الجائلين والإشغالات

قام رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ورؤساء الأحياء بتفقد أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، فضلاً عن ميدان النفق .

وتم ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمسئولى المحليات للمرور الميدانى بشكل مستمر على المواقع التى تم إخلاء الباعة الجائلين منها .

حيث تم مراجعة موقف إلتزام المحلات بخط التنظيم المحدد وعدم التعدى على حرم ممشى هذه الأسواق لتسيير حركة المشاة والزائرين من الأفواج السياحية لها .

وقد شدد محافظ أسوان على مسئولى المحليات بالمتابعة الميدانية اليومية لهذه الأسواق ، وباقى الشوارع الرئيسية والداخلية للحد من الإشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين من تشوية المظهر الحضارى للمدينة .

جولات ميدانية

وأكد على أن المحافظة لن تسمح للمخالفين من الباعة الجائلين بالإستقرار فى هذه الأماكن ، كما أنها تعمل على توفير البدائل من خلال السويقات الجديدة أو تفعيل السويقات القديمة لإستيعاب الباعة والقضاء على العشوائية فى الأسواق والشوارع المختلفة .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعمم الحملة على باقى شوارع المدينة من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار ، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئى بشكل عام ، جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال بأن الحملة تستهدف زراعة ألفين شجرة من أشجار الظل الخيمية المزهرة حيث سيتم وضعها على جانبى الحارة الشرقية والغربية .

وأشار إلى ضرورة المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى ، والعمل على رعاية الأشجار لضمان الوصول للعائد البيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة ، وعدم الإضرار بها .