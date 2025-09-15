قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات ميدانية مكثفة بأسوان لمنع عودة الباعة الجائلين والإشغالات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

قام رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ورؤساء الأحياء بتفقد أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، فضلاً عن ميدان النفق .

وتم ذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمسئولى المحليات للمرور الميدانى بشكل مستمر على المواقع التى تم إخلاء الباعة الجائلين منها .

حيث تم مراجعة موقف إلتزام المحلات بخط التنظيم المحدد وعدم التعدى على حرم ممشى هذه الأسواق لتسيير حركة المشاة والزائرين من الأفواج السياحية لها .

وقد شدد محافظ أسوان على مسئولى المحليات بالمتابعة الميدانية اليومية لهذه الأسواق ، وباقى الشوارع الرئيسية والداخلية للحد من الإشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين من تشوية المظهر الحضارى للمدينة .

جولات ميدانية 

وأكد  على أن المحافظة لن تسمح للمخالفين من الباعة الجائلين بالإستقرار فى هذه الأماكن ، كما أنها تعمل على توفير البدائل من خلال السويقات الجديدة أو تفعيل السويقات القديمة لإستيعاب الباعة والقضاء على العشوائية فى الأسواق والشوارع المختلفة .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعمم الحملة على باقى شوارع المدينة من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار ، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئى بشكل عام ، جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال بأن الحملة تستهدف زراعة ألفين شجرة من أشجار الظل الخيمية المزهرة حيث سيتم وضعها على جانبى الحارة الشرقية والغربية .

وأشار إلى ضرورة المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى ، والعمل على رعاية الأشجار لضمان الوصول للعائد البيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة ، وعدم الإضرار بها .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

