تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
اختفى في 15 يوم | بكاء جيهان قمري على الهواء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

إنشاد وشعر وإلقاء في قافلة ثقافية بمدرسة ديروط الثانوية للبنات

فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم قصر ثقافة ديروط قافلة ثقافية لاكتشاف المواهب بمدرسة ديروط الثانوية التجارية للبنات، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الطاقات الإبداعية داخل المؤسسات التعليمية.

شهدت الفعاليات حضور د. هند مكرم رئيس نادي الأدب بديروط، والشاعر أحمد نادي بهلول، والمنشد محمد أبو العيون، الذين حرصوا على التفاعل مع الطالبات وتشجيعهن على التعبير عن مواهبهن في مجالات الشعر والإلقاء والإنشاد الديني.

في كلمته، رحب مدير قصر ثقافة ديروط، بالحضور، وأشاد بدور قصور الثقافة في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة داخل المدارس، مشيرا إلى أن القوافل الثقافية تمثل أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع الطلاب، وتتيح لهم الفرصة للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

كما أشارت د. هند مكرم إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الإبداع وخدمة المجتمع، مؤكدة أن بناء الوعي الثقافي يبدأ من المدرسة باعتبارها الحاضنة الأولى للمواهب.

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من طالبات المدرسة، حيث قدمت الطالبات صابرين صلاح، وأزهار أحمد حسن، ودنيا عصام فقرة إنشاد ديني نالت استحسان الحضور.
كما ألقت ندى صلاح قصيدة بعنوان "التأشيرة"، وقدمت مريم عبد الحليم قصيدة بعنوان "حكايتك يا مصر"، وألقت عزة رجب قصيدة "طبول الحرب"، وقدمت هاجر ماهر قصيدة "الكلمة"، وقدمت نورهان صلاح قصيدة بعنوان "المرء يُعرف بالأنام"، ألقت شهد علم الدين قصيدة عن الأم، واختتمت نهى محمد المشاركات بإلقاء شعر وطني يعبر عن روح الانتماء.

نفذت فعاليات القافلة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، ونفذها قصر ثقافة ديروط، وجاءت في إطار خطة هيئة قصور  الثقافة الرامية إلى نشر الثقافة واكتشاف ورعاية الموهوبين.

قصر ثقافة ديروط قافلة ثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان برامج وزارة الثقافة

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
صورة من الزيارة
الذكاء الاصطناعي
