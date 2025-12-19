إنشاد وشعر وإلقاء في قافلة ثقافية بمدرسة ديروط الثانوية للبنات

نظم قصر ثقافة ديروط قافلة ثقافية لاكتشاف المواهب بمدرسة ديروط الثانوية التجارية للبنات، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الطاقات الإبداعية داخل المؤسسات التعليمية.

شهدت الفعاليات حضور د. هند مكرم رئيس نادي الأدب بديروط، والشاعر أحمد نادي بهلول، والمنشد محمد أبو العيون، الذين حرصوا على التفاعل مع الطالبات وتشجيعهن على التعبير عن مواهبهن في مجالات الشعر والإلقاء والإنشاد الديني.

في كلمته، رحب مدير قصر ثقافة ديروط، بالحضور، وأشاد بدور قصور الثقافة في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة داخل المدارس، مشيرا إلى أن القوافل الثقافية تمثل أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع الطلاب، وتتيح لهم الفرصة للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

كما أشارت د. هند مكرم إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الإبداع وخدمة المجتمع، مؤكدة أن بناء الوعي الثقافي يبدأ من المدرسة باعتبارها الحاضنة الأولى للمواهب.

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من طالبات المدرسة، حيث قدمت الطالبات صابرين صلاح، وأزهار أحمد حسن، ودنيا عصام فقرة إنشاد ديني نالت استحسان الحضور.

كما ألقت ندى صلاح قصيدة بعنوان "التأشيرة"، وقدمت مريم عبد الحليم قصيدة بعنوان "حكايتك يا مصر"، وألقت عزة رجب قصيدة "طبول الحرب"، وقدمت هاجر ماهر قصيدة "الكلمة"، وقدمت نورهان صلاح قصيدة بعنوان "المرء يُعرف بالأنام"، ألقت شهد علم الدين قصيدة عن الأم، واختتمت نهى محمد المشاركات بإلقاء شعر وطني يعبر عن روح الانتماء.

نفذت فعاليات القافلة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، ونفذها قصر ثقافة ديروط، وجاءت في إطار خطة هيئة قصور الثقافة الرامية إلى نشر الثقافة واكتشاف ورعاية الموهوبين.