قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سوهاج تحصد ثمار التنمية.. خلق متنفس ترفيهي للمواطنين ودعم النشاط السياحي .. حلول جذرية لمشكلات النقل داخل عاصمة المحافظة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقهما اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، ممشى كورنيش النيل الغربي، وكوبري ونفق ميدان الثقافة.

ضمن المشروعات التي تم تنفيذها من تمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وساهمت هذه المشروعات في وضع حلول جذرية لمشكلات النقل داخل مدينة سوهاج عاصمة المحافظة وتطوير البنية التحتية وتحسين الصورة الحضارية والجمالية للواجهة النيلية الغربية للمدينة.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة ، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستمتعت الوزيرتان إلى عرض من مسئولي المحافظة حول جهود تطوير الكورنيش الغربي لمحافظة سوهاج، بتكلفة 246 مليون جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية بالمحافظات.

وشملت الأعمال تطوير الطريق والمرافق والإنارة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير سيولة مرورية، إلى جانب تعزيز المقومات الجمالية للمحافظة.

كما تضمنت أعمال التطوير، إنشاء المرسى السياحي، بتكلفة تقارب 5.9 مليون جنيه، بما يمثل إضافة حضارية وسياحية مهمة لأبناء محافظة سوهاج، لافتة إلى أن مشروعات التنمية المحلية، وعلى رأسها تطوير الكورنيش بالمحافظات والمناطق الخدمية.

تسهم في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين، ودعم النشاط السياحي، وزيادة الموارد المالية للمحافظات، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

واستعرض مسئولو المحافظة مكونات المشروع والكوبري الرابط بين المرحلتين الأولى والثانية من توسعة الكورنيش الغربي، حيث تم إنشاؤه بطول 210 أمتار، بداية من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج وحتى بداية المدينة الطبية، ويبلغ عرضه 13 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية في اتجاه واحد، إلى جانب رصيف للمشاة بعرض 2.5 متر.

واكد أن المشروع يُعد نقلة نوعية في حركة المرور، ويسهم في تقليل الضغط على المحاور الرئيسية، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري لكورنيش النيل.

وتتضمن توسعة كورنيش النيل الغربي تطويرًا شاملًا للمنطقة المحيطة، من خلال تنفيذ ممشى سياحي على النيل، ومرسى سياحي، إلى جانب إنشاء محلات وكافيتريات كمساحات ترفيهية للأهالي والزائرين، فضلًا عن أعمال الزراعة والتجميل والإنارة الحديثة.

بما يُسهم في تحويل المنطقة إلى مزار سياحي وحضاري متكامل، يخدم أبناء المحافظة ويعزز من جودة الحياة، ويواكب توجهات الدولة في تحسين الخدمات والبنية التحتية ودعم التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

كما افتتحت وزيرة التخطيط ووزيرة التنمية المحلية يرافقهما اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مشروع إنشاء حديقة مدينة ناصر العامة أمام المديرية المالية، حيث كان موقع الحديقة عبارة عن سوق عشوائي علي طريق رئيسي بالمدينة بسبب أضراراً بيئية ومرورية واجتماعية لكتلة كبيرة من التجمعات السكنية في حي شرق سوهاج.

وقام البرنامج بإنشاء سوق حضاري بديل للباعة الجائلين ونقل كافة البائعين إليه وإنشاء الحديقة في موقع السوق العشوائي القديم لتكون متنفساً للمواطنين بالحي وواجهة حضارية للمنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء الحديقة يأتي ضمن خطة شاملة المحافظة لتوفير متنفس حضاري وآمن للأسر، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بما يليق بأبناء سوهاج ويعزز من الطابع الجمالي للمدن والأحياء.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج وزيرة زيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التضامن ببني سويف

تضامن بني سويف تنظم فعالية يوم الأسرة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

قوافل الخير بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية تطلق قافلة الخير بنطاق حي العامرية أول

افتتاح 4 مساجد

محافظ المنيا يعلن افتتاح تطوير 4 مساجد ضمن خطة وزارة الأوقاف

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد