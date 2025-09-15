قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إطلاق حملة التشجير في أسوان لحماية المواطنين من أشعة الشمس

محمد عبد الفتاح

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، والذى يعد أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة .

وخلال الجولة تابع الدكتور إسماعيل كمال أعمال تركيب المطبات الصناعية وفق معايير مدروسة ومسافات محددة بما يحقق التهدئة المطلوبة لحركة المركبات حفاظاً على أرواح المواطنين والمترددين على الطريق ، بالإضافة إلى البدء فى أعمال تنفيذ الطبقة العازلة للبنية التحتية بالحارة الغربية من خلال إستخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) فرم الأسمنت ، والرش بطبقة (MC) المميزة بقدرتها العالية على التحمل وحماية شبكات المرافق المختلفة حيث يتم وضعها أسفل طبقة الأسفلت النهائية لضمان متانة وجودة الطريق .

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب الأعمدة الديكورية الحديثة للإنارة ، والتى تضيف بعداً جمالياً للطريق ، ويأتى ذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكات المرافق العامة والتوسعة والرصف والدهانات ، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، التى تواصل العمل بوتيرة متسارعة للإنتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة .

طريق السادات

وأشار محافظ أسوان إلى أن مشروع تطوير طريق السادات يأتى فى إطار خطة شاملة تستهدف الإرتقاء بالبنية التحتية والتجميلية لشوارع وميادين المدينة بما يتماشى مع الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يعكس الوجه الحضارى المشرق لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعمم الحملة على باقى شوارع المدينة من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار ، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئى بشكل عام .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال بأن الحملة تستهدف زراعة ألفين شجرة من أشجار الظل الخيمية المزهرة حيث سيتم وضعها على جانبى الحارة الشرقية والغربية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

قضاء الصلوات الفائتة

ما كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكلف الشيخ محمد مجدي غنيم بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز التدريب

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: استهداف ملاعب الكريكت في باكستان يكشف إستراتيجية جديدة لداعش

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

