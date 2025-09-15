إطلاق حملة التشجير في أسوان لحماية المواطنين من أشعة الشمس

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، والذى يعد أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة .

وخلال الجولة تابع الدكتور إسماعيل كمال أعمال تركيب المطبات الصناعية وفق معايير مدروسة ومسافات محددة بما يحقق التهدئة المطلوبة لحركة المركبات حفاظاً على أرواح المواطنين والمترددين على الطريق ، بالإضافة إلى البدء فى أعمال تنفيذ الطبقة العازلة للبنية التحتية بالحارة الغربية من خلال إستخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) فرم الأسمنت ، والرش بطبقة (MC) المميزة بقدرتها العالية على التحمل وحماية شبكات المرافق المختلفة حيث يتم وضعها أسفل طبقة الأسفلت النهائية لضمان متانة وجودة الطريق .

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب الأعمدة الديكورية الحديثة للإنارة ، والتى تضيف بعداً جمالياً للطريق ، ويأتى ذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكات المرافق العامة والتوسعة والرصف والدهانات ، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، التى تواصل العمل بوتيرة متسارعة للإنتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة .

طريق السادات

وأشار محافظ أسوان إلى أن مشروع تطوير طريق السادات يأتى فى إطار خطة شاملة تستهدف الإرتقاء بالبنية التحتية والتجميلية لشوارع وميادين المدينة بما يتماشى مع الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبما يعكس الوجه الحضارى المشرق لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعمم الحملة على باقى شوارع المدينة من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار ، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئى بشكل عام .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال بأن الحملة تستهدف زراعة ألفين شجرة من أشجار الظل الخيمية المزهرة حيث سيتم وضعها على جانبى الحارة الشرقية والغربية .