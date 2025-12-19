رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: مكتب التشغيل سيخفف مشاكل العمالة غير المنظمة

قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن اتحاد العمال يرحب بمذكرة التفاهم بين مصر وإيطاليا لتنظيم تشغيل العمالة المصرية، مؤكدًا أن الزيارة الأخيرة للسيد وزير العمل المصري إلى إيطاليا تأتي في توقيت مهم جدًا لضمان حقوق العمالة المصرية المتواجدة هناك.

وأضاف إسكندر، خلال مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إنشاء المكتب المصري الإيطالي للتشغيل في مصر سيكون له دور كبير في تخفيف مشاكل العمالة غير المنظمة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تمتلك مهارات عالية يحتاجها سوق العمل الإيطالي، خاصة في ظل نقص الكوادر المحلية في بعض المجالات.

وأكد أن الجالية المصرية في إيطاليا تلعب دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ المذكرة، موضحًا أن الاتحاد يتابع مع السفارة المصرية والمكاتب الإيطالية الحكومية حقوق العمال واستحقاقاتهم القانونية، بما في ذلك المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لضمان حماية العمالة المصرية في مختلف المدن الإيطالية.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالعقود من قبل أصحاب العمل الإيطاليين، موضحًا أن مكاتب التمثيل بالقنصليات المصرية ستراقب تنفيذ العقود والتأكد من حقوق العمال، بما يتيح حل أي مشاكل قد تواجه العمالة أثناء عملها في إيطاليا.

وأوضح إسكندر أن التدريب المهني وفق المعايير الإيطالية يعد خطوة هامة لتعزيز كفاءة العمالة المصرية، مؤكدًا أن معهد دوم بوسكو في شبرا بالقاهرة سيتولى تدريب 350 شابًا وفق المعايير الدولية، بما يضمن اندماجهم بسرعة وكفاءة في سوق العمل الإيطالي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون قد يُطبق على دول أوروبية أخرى مستقبلًا.