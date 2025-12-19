قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مهاب مجاهد: المشكلة مش في سرعة الطلاق وإنما استسهال الزواج

الدكتور مهاب مجاهد
الدكتور مهاب مجاهد
محمد شحتة

قال الدكتور مهاب مجاهد، أستاذ الأمراض النفسية، وعضو مجلس الشيوخ، إن الكل يتحدث عن استسهال الطلاق وأنا دائما ما أقول إن المشكلة في استسهال الزواج وسوء الاختيار من البداية.

وأضاف مهاب مهاجد، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن سوء الاختيار وسوء السلوك شريكين رئيسين في إحصائيات الطلاق المرعبة في مصر والدول العربية.

وأشار إلى أن مشكلة الطلاق واحدة في مجتمعاتنا العربية، والسب يرجع إلى سوء الاختيار وسوء السلوك، وهذا بسبب 3 تشوهات فكرية: التشوه الأول وهو تشوه قصة الحب الأولى وهي علاقة الابن بأمه والبنت بأبوها، إذا صحت قصة الحب الأولى يبقى عندك إنسان شبعان عاطفيا، والشبعان عاطفيا فهو إنسان سوي نفسيا.

وذكر أن سوء السلوك وهو المشكلة الثانية، تنتج أيضا عن تشوه شكل الأسرة، وهو هوية النوع يولد الذكر ذكرا والأنثى أنثى، ويمارس الذكر أدوار الرجل وأن تمارس الأنثى أدوار المرأة، فإذا كان الأب سوء السلوك في بيته سيكون الإبن مثله والعكس.

مهاب مجاهد حسام موافي الطلاق الزواج الأسرة الحب

