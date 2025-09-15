تقرير أخبار أسوان.. متابعة للمدارس وافتتاح معارض وتنظيم حملات تموينية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 14/9/2025 أحداث متنوعة .
فقد واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة ، حيث قام بتغيير خط سيره بشكل غير معلن ليتفقد عدداً من المدارس بمركز ومدينة دراو .
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة جهود لجنة السيرفيس داخل المواقف والشوارع الرئيسية لضبط حركة سير هذه السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة مع تركيب الملصقات الخاصة بالتعريفة المقررة.
قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو.
جهود متنوعة
شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، والذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.
قال المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قامت اللجان المختلفة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينتى أسوان وإدفو، أسفرت عن تحرير عدد 73 محضر في مجال المخابز .
افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" بمركز ومدينة دراو ، والمقام بوسط المدينة حيث يضم المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %.
تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال فتح وتمهيد الشارع الجديد بمدينة دراو ، والذى يربط بين الطريق الزراعى الرئيسى أسوان / القاهرة وشارع العروبة بوسط المدينة ، ويأتى هذا المحور الجديد بطول 350 متراً ، وعرض 20 متراً .
فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بجوار ميدان المحطة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والمقام على مساحة 200 م2 حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
