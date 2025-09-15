تقرير أخبار أسوان.. متابعة للمدارس وافتتاح معارض وتنظيم حملات تموينية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 14/9/2025 أحداث متنوعة .

فقد واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة ، حيث قام بتغيير خط سيره بشكل غير معلن ليتفقد عدداً من المدارس بمركز ومدينة دراو .

https://www.elbalad.news/6697457

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة جهود لجنة السيرفيس داخل المواقف والشوارع الرئيسية لضبط حركة سير هذه السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة مع تركيب الملصقات الخاصة بالتعريفة المقررة.

https://www.elbalad.news/6697451

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو.

https://www.elbalad.news/6697454

جهود متنوعة

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، والذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

https://www.elbalad.news/6697445

قال المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قامت اللجان المختلفة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينتى أسوان وإدفو، أسفرت عن تحرير عدد 73 محضر في مجال المخابز .

https://www.elbalad.news/6697571

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" بمركز ومدينة دراو ، والمقام بوسط المدينة حيث يضم المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %.



https://www.elbalad.news/6697723

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال فتح وتمهيد الشارع الجديد بمدينة دراو ، والذى يربط بين الطريق الزراعى الرئيسى أسوان / القاهرة وشارع العروبة بوسط المدينة ، ويأتى هذا المحور الجديد بطول 350 متراً ، وعرض 20 متراً .

https://www.elbalad.news/6697901

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بجوار ميدان المحطة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والمقام على مساحة 200 م2 حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.



https://www.elbalad.news/6697908