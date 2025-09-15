قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
عقوبة ترك الصلاة على النبي.. علامة للبخل والشح
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية شمال البلاد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تقرير أخبار أسوان.. متابعة للمدارس وافتتاح معارض وتنظيم حملات تموينية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 14/9/2025 أحداث متنوعة .

فقد واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة ، حيث قام بتغيير خط سيره بشكل غير معلن ليتفقد عدداً من المدارس بمركز ومدينة دراو .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة جهود لجنة السيرفيس داخل المواقف والشوارع الرئيسية لضبط حركة سير هذه السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة مع تركيب الملصقات الخاصة بالتعريفة المقررة.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو.

جهود متنوعة 

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، والذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

قال المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قامت اللجان المختلفة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينتى أسوان وإدفو، أسفرت عن تحرير عدد 73 محضر في مجال المخابز .

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" بمركز ومدينة دراو ، والمقام بوسط المدينة حيث يضم المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %. 


تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال فتح وتمهيد الشارع الجديد بمدينة دراو ، والذى يربط بين الطريق الزراعى الرئيسى أسوان / القاهرة وشارع العروبة بوسط المدينة ، ويأتى هذا المحور الجديد بطول 350 متراً ، وعرض 20 متراً .

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بجوار ميدان المحطة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والمقام على مساحة 200 م2  حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. 


