مستلزمات مدرسية وسلع غذائية..محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلاً مدارس"بدراو بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس" بمركز ومدينة دراو ، والمقام بوسط المدينة حيث يضم المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، ولاسيما مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد.

وخلال جولته التفقدية داخل أجنحة وأقسام المعرض التى رافقه فيها المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو ، وأيضاً ممثلى الغرفة التجارية.

حرص الدكتور إسماعيل كمال للإطمئنان على تنوع المعروضات من أدوات مدرسية وملابس وشنط وأحذية ومواد غذائية بما يلبى إحتياجات مختلف الأسر من محدودى ومتوسطى الدخل .

اهلاً مدارس

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بجودة المنتجات المعروضة ، وضمان توافرها بكميات مناسبة لتغطية الطلب المتزايد عليها مع قرب إنطلاق العام الدراسى 2025 / 2026، لأن الهدف الأساسى من إقامة هذه المعارض هو إتاحة السلع بأسعار فى متناول الجميع ، مع تحقيق التوازن المطلوب.

كما وجه محافظ أسوان مسئولى التموين بضرورة المتابعة اليومية لحركة البيع والشراء داخل المعرض ، والتأكد من إلتزام التجار بالتخفيضات المعلنة ، وعدم السماح بأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين ، وخاصة أن هذه المبادرات تأتى فى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية ومديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الدراسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وشدد المحافظ بمستوى التنظيم داخل المعرض وتنوع الأقسام بما يعكس حرص الدولة وأجهزتها التنفيذية على دعم الأسر المصرية ، والتخفيف عنهم فى ظل الظروف الإقتصادية حيث أن هذه المعارض ستظل مستمرة فى مختلف المراكز والمدن على مدار شهر ، كما حرص المحافظ على الإستفسار من المواطنين عن جودة المعروضات من المستلزمات والسلع ، وخاصة أنها بنفس الأسعار الموجودة فى المعرض الرئيسى بمدينة أسوان .

كما افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض المواد الغذائية المخفضة بوسط مدينة دراو ، وذلك فى إطار جهود المحافظة للتوسع فى تنظيم المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وتوفير إحتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.