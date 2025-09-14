محافظ أسوان يتفقد مدارس مركز دراو ويشدد لاستكمال التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو، رافقه خلالها محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو ، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة وذلك استكمالاً لمتابعته الميدانية للإستعدادات الجارية لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .

وشملت الجولة تفقد المحافظ لمدارس الشيخ إبراهيم الإعدادية المشتركة ، والتى تضم نحو 608 طالب وطالبة داخل 14 فصل ، ومدرسة السادات الإبتدائية الجديدة التى تضم 562 تلميذاً وتلميذة داخل 13 فصل ، فضلاً عن مدرسة دراو الثانوية بنين والتى تضم 105 طالب داخل 3 فصول ، وتضم أيضاً بداخلها مدرسة دراو الثانوية بنات بإجمالى 173 طالبة داخل 4 فصول ، وكذا مدرسة دراو الإبتدائية بنين بإجمالى 528 تلميذ وتلميذه داخل 15 فصل .

وخلال جولته حرص محافظ أسوان للإطمئنان على مستوى التجهيزات داخل الفصول والمرافق التعليمية والخدمية ، ومنظومة تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ والطلاب، مشدداً على سرعة إستكمال أى أعمال الصيانة والتجهيز الجارية ، مع تكثيف الجهود والتكاتف بين كافة الجهات المعنية ، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة .

جولة بالمدارس

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المدارس يجب أن تكون صروح تعليمية متكاملة وبانوراما جمالية وحضارية تعكس الوجه المشرف لمحافظة أسوان ، وتكون مؤهلة بالكامل لإستقبال أبنائنا الطلاب ، مشيراً إلى أن التعليم يمثل أولوية قصوى فى خطة التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

كما وجه المحافظ مسؤولى التربية والتعليم والمحليات بسرعة إنهاء أى ملاحظات قائمة ، وضمان جاهزية المدارس بكافة إحتياجاتها من أثاث وتجهيزات ومرافق ، مع المتابعة المستمرة خلال الأيام القادمة لضمان إنتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة .

وأوضح المحافظ بأن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل داخل مختلف المراكز والقرى من أجل رصد أى قصور والتعامل معه على الفور بما يضمن تحقيق إنطلاقة متميزة للعام الدراسى الجديد ، ويعزز من ثقة المواطنين فى الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية.