أخبار أسوان في 24 ساعة| جولة لسفينة الشباب العربي.. ورفع للإشغالات.. وإستعدادات مكثفة للدراسة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 13/9/2025 أحداث متنوعة .

حملة تفتيشية

نائب محافظ أسوان يقود حملة لرفع 500 حالة إشغال ومصادرة المضبوطات



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مسائية مكبرة إستهدفت ميدان النفق وشوارع الشادر القديم والحدادين ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، وأسواق السيدة نفيسة والحارث.





تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب

عقداللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعا لتهيئة وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب .

وذلك بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى قيادات ومديرى الإدارات التعليمة ، وأيضاً مسئولى هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمراجعة كافة الترتيبات اللازمة لتهيئة المدارس وتجهيزها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2026.





جهود متنوعة

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد سفينة النيل للشباب العربى " النسخة الخامسة " والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الرحلة التى تستمر على مدار 10 أيام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجارى .



وقام وفد السفينة بزيارة للمناطق الأثرية والمعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي



فى أجواء من التقدير والامتنان، عبر ممثلو أهالي غرب سهيل عن شكرهم العميق للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لحرصه على زيارتهم وعقد مؤتمر جماهيري موسع معهم، وهو ما انعكس بالإيجاب على تحقيق الكثير من العوائد الإيجابية والنتائج المبشرة بالخير لتنمية هذه المنطقة السياحية الواعدة من خلال إحياء المشروعات المتراكمة والمتعثرة منذ سنوات.

وأكدوا على اهتمامهم وتعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية وخطة التطوير الشاملة التى يقودها المحافظ، والتي تستهدف تحويل غرب سهيل إلى منطقة صديقة للبيئة مما يضاعف أعداد الزائرين من الأفواج السياحية، ويعزز من مكانة المنطقة كأحد المقاصد التراثية المتميزة .