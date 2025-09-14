قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان في 24 ساعة| جولة لسفينة الشباب العربي.. ورفع للإشغالات.. وإستعدادات مكثفة للدراسة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 13/9/2025 أحداث متنوعة .

حملة تفتيشية 

نائب محافظ أسوان يقود حملة لرفع 500 حالة إشغال ومصادرة المضبوطات
 

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مسائية مكبرة إستهدفت ميدان النفق وشوارع الشادر القديم والحدادين ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، وأسواق السيدة نفيسة والحارث.


 

تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب

محافظ أسوان يترأس إجتماعاً موسعاً لتهيئة وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب  

عقداللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعا لتهيئة وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب .

وذلك بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى قيادات ومديرى الإدارات التعليمة ، وأيضاً مسئولى هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمراجعة كافة الترتيبات اللازمة لتهيئة المدارس وتجهيزها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2026.


 

جهود متنوعة

محافظ أسوان يستقبل وفد سفينة النيل للشباب العربى " النسخة الخامسة 

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد سفينة النيل للشباب العربى " النسخة الخامسة " والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الرحلة التى تستمر على مدار 10 أيام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجارى .


وقام وفد السفينة بزيارة للمناطق الأثرية والمعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
 

فى أجواء من التقدير والامتنان، عبر ممثلو أهالي غرب سهيل عن شكرهم العميق للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لحرصه على زيارتهم وعقد مؤتمر جماهيري موسع معهم، وهو ما انعكس بالإيجاب على تحقيق الكثير من العوائد الإيجابية والنتائج المبشرة بالخير لتنمية هذه المنطقة السياحية الواعدة من خلال إحياء المشروعات المتراكمة والمتعثرة منذ سنوات.

وأكدوا على اهتمامهم وتعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية وخطة التطوير الشاملة التى يقودها المحافظ، والتي تستهدف تحويل غرب سهيل إلى منطقة صديقة للبيئة مما يضاعف أعداد الزائرين من الأفواج السياحية، ويعزز من مكانة المنطقة كأحد المقاصد التراثية المتميزة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

نتنياهو يقوض فرص التوصل إلى صفقة تبادل.. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن أخرى

ترشيحاتنا

أرشيفية

الجيش الصيني ينفذ دوريات في بحر جنوب الصين ويحذر الفلبين من "أعمال استفزازية"

أرشيفية

قطر تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

جنود باكستان- أرشيفية

مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين شمال غربي البلاد

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد