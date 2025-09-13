قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
محافظات

نائب محافظ أسوان يقود حملة لرفع 500 حالة إشغال ومصادرة المضبوطات

رفع الإشغالات بأسوان
رفع الإشغالات بأسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مسائية مكبرة إستهدفت ميدان النفق وشوارع الشادر القديم والحدادين ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، وأسواق السيدة نفيسة والحارث.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال ، مع مصادرة المضبوطات ، وإتلاف العربات والمفروشات المستخدمة فى الإشغال بميدان النفق وذلك بعد مراجعة تراخيص المحال بهذه الشوارع والأسواق .

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الحملات الهادفة لإعادة الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، ضمن خطة المحافظة لإستعادة الإنسيابية المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بالشوارع والميادين .

وشهدت الحملة المكبرة مشاركة من القيادات الأمنية وقوات شرطة المرافق بإشراف من اللواء محمد ممدوح ، واللواء نادر سعد مساعدى مديرى الأمن ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات المختلفة .

رفع الإشغالات

ومن جانبه وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة الإستمرارية فى تنظيم هذه الحملات ، وعدم التهاون مع أى محاولات للعشوائية ، والتشديد على أصحاب المحلات بالإلتزام بخطوط التنظيم .

وأكد المحافظ على أننا نستهدف من هذه الحملات التعامل الحازم مع الإشغالات التى تشوه المظهر العام وتعرقل حركة المارة والمركبات بما يساهم فى توفير بيئة نظيفة وخلق متنفس جمالى  للمواطنين من أهالى المحافظة ، وأيضاً الزئرين من الأفواج السياحية .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذا المشروع الحيوى ، وخاصة أن الأعمال الجارية تشهد معدلات إنجاز وصلت لنحو 70 % ، ويتم حالياً العمل فى الحارة اليمنى من الطريق من خلال تنفيذ أعمال المرافق ، وتركيب أعمدة الإنارة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
الفنانة جيهان الشماشرجي
سيارات
اصلاح كسر مياة
