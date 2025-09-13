نائب محافظ أسوان يقود حملة لرفع 500 حالة إشغال ومصادرة المضبوطات

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مسائية مكبرة إستهدفت ميدان النفق وشوارع الشادر القديم والحدادين ، بالإضافة إلى السوق السياحى ، وأسواق السيدة نفيسة والحارث.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال ، مع مصادرة المضبوطات ، وإتلاف العربات والمفروشات المستخدمة فى الإشغال بميدان النفق وذلك بعد مراجعة تراخيص المحال بهذه الشوارع والأسواق .

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الحملات الهادفة لإعادة الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، ضمن خطة المحافظة لإستعادة الإنسيابية المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بالشوارع والميادين .

وشهدت الحملة المكبرة مشاركة من القيادات الأمنية وقوات شرطة المرافق بإشراف من اللواء محمد ممدوح ، واللواء نادر سعد مساعدى مديرى الأمن ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والمركبات المختلفة .

رفع الإشغالات

ومن جانبه وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة الإستمرارية فى تنظيم هذه الحملات ، وعدم التهاون مع أى محاولات للعشوائية ، والتشديد على أصحاب المحلات بالإلتزام بخطوط التنظيم .

وأكد المحافظ على أننا نستهدف من هذه الحملات التعامل الحازم مع الإشغالات التى تشوه المظهر العام وتعرقل حركة المارة والمركبات بما يساهم فى توفير بيئة نظيفة وخلق متنفس جمالى للمواطنين من أهالى المحافظة ، وأيضاً الزئرين من الأفواج السياحية .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذا المشروع الحيوى ، وخاصة أن الأعمال الجارية تشهد معدلات إنجاز وصلت لنحو 70 % ، ويتم حالياً العمل فى الحارة اليمنى من الطريق من خلال تنفيذ أعمال المرافق ، وتركيب أعمدة الإنارة.