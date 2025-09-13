قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان| جولات ميدانية لتنمية غرب سهيل.. وشكر من الأهالى للرئيس السيسى

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 12/9/2025 احداث متنوعة. 

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الوحدة الصحية بغرب سهيل، والتى تقع على مساحة 800 م2 ، وتم الإنتهاء من أعمال تطويرها فى يوليو الماضى ، ودخولها التشغيل التجريبى. 

شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من تركيب كرسى الأسنان الجديد ، مع نهو بعض الأعمال المتبقية من التجهيزات والفرش لتكون الوحدة جاهزة للتشغيل الفعلى الكامل خلال شهر .

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الوحدة الصحية بغرب سهيل يمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل الكشف الطبى والفحوصات المختلفة ، وخدمات تنظيم الأسرة ، والتطعيمات والأمصال ، إلى جانب متابعة الحمل ، فضلاً عن تخصيص مكتب للصحة لتيسير الإجراءات والخدمات لأهالى غرب سهيل. 

https://www.elbalad.news/6695572

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مؤتمراً جماهيرياً موسعاً مع أهالى غرب سهيل بجمعية تنمية المجتمع ، وذلك عقب جولته التفقدية لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز فى المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمنطقة وذلك فى مشهد يجسد روح التواصل المباشر مع مطالب وهموم المواطنين فى أجواء من الشفافية والمصارحة. 

وقد حضر اللقاء المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن محمد سرور رئيس الإتحاد النوعى للجمعيات النوبية ، علاوة على رؤساء جمعيات غرب سهيل والقيادات الطبيعية والتنفيذية والدينية ، إلى جانب ممثلى المجتمع المدنى والشباب ليشكل هذا اللقاء منصة حوارية مفتوحة بين المواطن والمسؤول التنفيذى الأول بالمحافظة. 

وخلال اللقاء حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع بشكل مباشر لمطالب الأهالى وشكواهم وإحتياجاتهم ، والتى تركزت فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإنارة العامة والمواصلات والنظافة العامة ، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية. 

وقد عبر الأهالى عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لإهتمامه بغرب سهيل وحرصه على زيارتها ، وإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”. 

https://www.elbalad.news/6695580

جهود متنوعة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المحافظة تشهد في هذه المرحلة نهضة كبيرة فى مختلف القطاعات بفضل الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية .

وشدد المحافظ على أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن بناء المشروعات ، وهو ما يتطلب تعزيز دور القيم والأخلاق والدين فى تنشئة الشباب والأجيال الجديدة .

https://www.elbalad.news/6695475

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بغرب سهيل ، والجارى تنفيذها بطاقة 3/2 ألف م3 يومياً ، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 60% للأعمال المدنية. 

ويأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". 

وخلال الجولة التى رافقه فيها نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، إلى جانب القيادات التنفيذية المختصة ، وأيضاً القيادات الشعبية والمجتمعية بغرب سهيل.

https://www.elbalad.news/6695576

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

