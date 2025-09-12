أهالى غرب سهيل بأسوان يشكرون الرئيس السيسى لإدراج المدينة بمبادرة "حياةكريمة"

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مؤتمراً جماهيرياً موسعاً مع أهالى غرب سهيل بجمعية تنمية المجتمع ، وذلك عقب جولته التفقدية لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز فى المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمنطقة وذلك فى مشهد يجسد روح التواصل المباشر مع مطالب وهموم المواطنين فى أجواء من الشفافية والمصارحة.

وقد حضر اللقاء المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن محمد سرور رئيس الإتحاد النوعى للجمعيات النوبية ، علاوة على رؤساء جمعيات غرب سهيل والقيادات الطبيعية والتنفيذية والدينية ، إلى جانب ممثلى المجتمع المدنى والشباب ليشكل هذا اللقاء منصة حوارية مفتوحة بين المواطن والمسؤول التنفيذى الأول بالمحافظة.

وخلال اللقاء حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع بشكل مباشر لمطالب الأهالى وشكواهم وإحتياجاتهم ، والتى تركزت فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإنارة العامة والمواصلات والنظافة العامة ، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية.

وقد عبر الأهالى عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لإهتمامه بغرب سهيل وحرصه على زيارتها ، وإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”.

مؤتمر جماهيرى

مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان لما يقدمه من جهود ملموسة على أرض الواقع تتجسد فى جولاته الميدانية المكثفة لمختلف المراكز والمدن ، وتطلعاتهم لمزيد من الدعم الحكومى لتعزيز الخدمات بما يتناسب مع خصوصية منطقة غرب سهيل كواحدة من المناطق السياحية ذات الطابع المميز على ضفاف النيل.

كما قام رئيس جمعية غرب سهيل بحرى بإهداء درع الجمعية للمحافظ تقديراً لدعمه ومساندته لتنمية هذه المنطقة السياحية الهامة.

فيما أكد إسماعيل كمال على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع المواطن فى قلب عملية التنمية ، ولذا فيجب إستثمار هدية رئيس الجمهورية لأهالى غرب سهيل من خلال إدراجهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإعتبارها مقصد سياحى رئيسى لها من قيمة تاريخية وثقافية وسياحية تحظى بإهتمام خاص ضمن خطة التطوير الشاملة للمحافظة سواء من حيث البنية التحتية أو الخدمات الأساسية أو المشروعات التنموية التى تسهم فى رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة ، وهذا يتطلب فى نفس الوقت مزيد من التعاون من الأهالى لسرعة الإنتهاء من إستكمال المشروعات الجارية والتخطيط الجيد لإستثمار مقوماتها المتنوعة .

وأشار إلى أنه بالتوازى زيادة الدعم للوحدة الصحية وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية والعلاجية بما يضمن خدمة طبية متكاملة للأهالى والمترددين على منطقة غرب سهيل ، كما سيتم توفير صناديق جديدة وتوزيعها داخل المنطقة بدءاً من الأسبوع القادم.

وأشار محافظ أسوان إلى أن مكتبه مفتوحاً أمام المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى تخصيص فرق متابعة ميدانية لرصد أى قصور فى الخدمات والعمل على تلافيها بشكل فورى ، لافتاً إلى أن التعاون بين المواطنين والجهاز التنفيذى يعتبر بمثابة هو الضامن الحقيقى لنجاح خطط التنمية ، لأن المواطن هو الشريك الأساسى فى رسم الأولويات ورصد المشكلات ، ولذا فإن المرحلة الحالية ستشهد طفرة واضحة فى مستوى الخدمات والمشروعات بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وإختتم المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر لأهالى غرب سهيل على حفاوة الإستقبال ، مؤكداً أن أسوان بكل مكوناتها ستظل نموذجاً للتعايش والتسامح ، وأن مثل هذه اللقاءات تعكس روح المحبة والترابط بين أبناء الوطن الواحد .