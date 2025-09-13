قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بإنهاء مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

إستعداداً للموسم السياحى الجديد ، واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة .

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذا المشروع الحيوى ، وخاصة أن الأعمال الجارية تشهد معدلات إنجاز وصلت لنحو 70 % ، ويتم حالياً العمل فى الحارة اليمنى من الطريق من خلال تنفيذ أعمال المرافق ، وتركيب أعمدة الإنارة .

الموسم السياحى

وأوضح المحافظ بأنه سيتم بالتوازى الإنتهاء من توصيل خط الغاز الطبيعى بالجزء الأخير من شارع السادات ومنطقة الكرور والذى كان معلقاً لسنوات ، فضلاً عن أنه جارى تغيير خط الصرف الصحى أمام المدرسة الفندقية لزيادة القطر الخاص به لإستيعاب التصرفات الجديدة ، بالإضافة إلى تطهير شبكة الصرف الداخلية خلف المدرسة .

وأشار إسماعيل كمال بأنه فى نفس الوقت سيتم البدء فى أعمال التشجير بالحارة اليسرى التى تم الإنتهاء من التوسعة والرصف لها ضمن حملة شاملة للتشجير تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية ، مع سرعة الإنتهاء من تركيب مصادر الرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب .

وكلف بقيام مديرية الطرق بتركيب الأنترلوك فى المسافات المحددة على الأرصفة ومسارات المشاه ، فضلاً عن البدء فى توفير وتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الإنتظار التى تشهد أكبر تواجد للمواطنين بها ، على أن يتم أيضاً تركيب المطبات الصناعية وفقاً لمسافات محددة لتحقيق التهدئة للسيارات للحفاظ على السلامة العامة للمترددين على هذا الطريق الحيوى ، ولتصبح عروس المشاتى فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها وواجهة حضارية وجمالية مشرفة بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية العريقة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم تعدد الحلف والعجز عن كفارته بسبب المرض؟ .. أمين الفتوى يجيب

جانب من الزيارة

مستشارة شيخ الأزهر تتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن بمدينة البعوث

دعاء للهداية والفرج

دعاء للهداية والفرج.. ابدأ به يومك وردده الآن

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد