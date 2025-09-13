محافظ أسوان يوجه بالإسراع بإنهاء مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات

إستعداداً للموسم السياحى الجديد ، واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 4 كم ، والذى يأتى تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة .

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة .

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو هذا المشروع الحيوى ، وخاصة أن الأعمال الجارية تشهد معدلات إنجاز وصلت لنحو 70 % ، ويتم حالياً العمل فى الحارة اليمنى من الطريق من خلال تنفيذ أعمال المرافق ، وتركيب أعمدة الإنارة .

الموسم السياحى

وأوضح المحافظ بأنه سيتم بالتوازى الإنتهاء من توصيل خط الغاز الطبيعى بالجزء الأخير من شارع السادات ومنطقة الكرور والذى كان معلقاً لسنوات ، فضلاً عن أنه جارى تغيير خط الصرف الصحى أمام المدرسة الفندقية لزيادة القطر الخاص به لإستيعاب التصرفات الجديدة ، بالإضافة إلى تطهير شبكة الصرف الداخلية خلف المدرسة .

وأشار إسماعيل كمال بأنه فى نفس الوقت سيتم البدء فى أعمال التشجير بالحارة اليسرى التى تم الإنتهاء من التوسعة والرصف لها ضمن حملة شاملة للتشجير تشمل الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية ، مع سرعة الإنتهاء من تركيب مصادر الرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب .

وكلف بقيام مديرية الطرق بتركيب الأنترلوك فى المسافات المحددة على الأرصفة ومسارات المشاه ، فضلاً عن البدء فى توفير وتركيب مظلات ومقاعد فى أماكن الإنتظار التى تشهد أكبر تواجد للمواطنين بها ، على أن يتم أيضاً تركيب المطبات الصناعية وفقاً لمسافات محددة لتحقيق التهدئة للسيارات للحفاظ على السلامة العامة للمترددين على هذا الطريق الحيوى ، ولتصبح عروس المشاتى فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها وواجهة حضارية وجمالية مشرفة بما يليق بمكانتها التاريخية والحضارية العريقة .