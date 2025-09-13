قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي

جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

فى أجواء من التقدير والامتنان، عبر ممثلو أهالي غرب سهيل عن شكرهم العميق للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لحرصه على زيارتهم وعقد مؤتمر جماهيري موسع معهم، وهو ما انعكس بالإيجاب على تحقيق الكثير من العوائد الإيجابية والنتائج المبشرة بالخير لتنمية هذه المنطقة السياحية الواعدة من خلال إحياء المشروعات المتراكمة والمتعثرة منذ سنوات.

وأكدوا على اهتمامهم وتعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية وخطة التطوير الشاملة التى يقودها المحافظ، والتي تستهدف تحويل غرب سهيل إلى منطقة صديقة للبيئة مما يضاعف أعداد الزائرين من الأفواج السياحية، ويعزز من مكانة المنطقة كأحد المقاصد التراثية المتميزة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع ممثلى الأهالى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة بقطاعات العمل المختلفة ،.

غرب سهيل 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إدراج غرب سهيل ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يمثل هدية كبرى من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو الذى يتطلب من الأهالى إستثمارها بشكل جيد ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع البنك العربى لتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية والتطوير بالمنطقة حيث ستشمل الأعمال إحلال وتجديد وتجميل المنازل القائمة ودهانها بلون موحد يواكب الهوية البصرية والطراز النوبى المميز ، ولذا فإن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى سرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق.

وأضاف إسماعيل كمال بأنه تم البدء لإستكمال مشروع الصرف الصحى ليتم نهوه خلال 5 أشهر ، بالتوازى مع إعتماد التصميمات الإستشارية الخاصة بمآخذ المياه لنقلها إلى محطة مياه النقالى الجديدة تمهيداً لبدء أعمال الرصف ، كما سيتم تركيب 35 كشاف إنارة جديدة للأعمدة ، وإنارة المطالع والمنازل بالمنطقة ، فيما تتولى شركة الكهرباء مراجعة القدرات والأحمال لضمان إنتظام التيار الكهربائى .

وأوضح بأنه خلال الأسبوع الحالى سيتم توزيع صناديق قمامة جديدة على المنطقة بالكامل ، مع رفع المخلفات أولاً بأول وتمهيد وتسوية الطرق حيث أن كل هذه الجهود يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع أبناء غرب سهيل ، وبما يلبى إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى دون أى تمييز لأن هدفنا هو تحقيق الصالح العام الذى يعود بالخير على الجميع .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

عاصفة شمسية

