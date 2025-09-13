محافظ أسوان يترأس إجتماعاً موسعاً لتهيئة وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب

عقداللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعا لتهيئة وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب .

وذلك بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى قيادات ومديرى الإدارات التعليمة ، وأيضاً مسئولى هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمراجعة كافة الترتيبات اللازمة لتهيئة المدارس وتجهيزها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2026.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على استمرار الجولات التفقدية المفاجئة للمرور الميدانى وللوقوف شخصياً على الموقف التنفيذى للإستعدادات الجارية والتأكيد على جاهزية جميع المدارس بمختلف المراكز والمدن .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بكل الفصول والمكاتب الإدارية ودورات المياه وخطوط المرافق قبل إنطلاق الموسم الدراسى الجديد ، مع التأكد من توافر المقاعد والوسائل التعليمية ، والقيام بأعمال النظافة العامة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة لأبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية .

العام الدراسى

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على جاهزية المدارس الجديدة المقرر دخولها الخدمة هذا العام بإجمالى 23 مدرسة ، وكذا 55 مدرسة شهدت إجراء الصيانة البسيطة والشاملة بها بما يساهم فى خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول وتحسين بيئة التعليم ، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تستهدف رفع مستوى الخدمات التعليمية لتتواكب مع أهداف رؤية مصر 2030 فى محور التعليم والتنمية البشرية .

وهذا يتطلب بدوره تكثيف الجولات الميدانية للجان المتابعة للتأكد من توافر المقاعد والكتب المدرسية والأدوات التعليمية ، مع إستكمال توريد أكثر من 3 ألاف من المقاعد الجديدة ، وتوزيع الكتب المدرسية والتى وصلت بنسبة 90 % إلى مخازن المديرية على الطلاب قبل بداية العام الدراسى وفقاً لمواعيد محددة بدون التقييد بدفع المصروفات المدرسية .

كما وجه إسماعيل كمال بسرعة التنسيق الكامل بين هيئة الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء إجراءات المقايسات الفنية ولحل أى مشكلات إنشائية أو خدمية فى المدارس قبل بداية الموسم الدراسى .

وكلف المحافظ مسئولى التربية والتعليم بكثيف جهود التوعية لتعريف أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بنظام البكالوريا الجديد ، وشرح آليات العمل به وبيان مميزاته وأهدافه الإيجابية ، وخاصة فى ظل إقبال ( 91 % ) من طلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة على نظام البكالوريا الجديد لتكون أسوان بذلك محافظة رائدة على مستوى محافظات مصر ، مع ضرورة تشكيل لجان مركزية لبحث ومناقشة مختلف المطالب والمشكلات التعليمية لإيجاد الحلول مناسبة لها .

وكذا التأكيد على الإختيار الجيد لمختلف القيادات ومديرى المدارس لتحقيق التواجد الميدانى المستمر والتعامل الفورى مع أى شكاوى أو معوقات فى ظل الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع التعليم بإعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصرى وصناعة مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب .