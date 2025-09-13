قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفينة النيل للشباب العربى فى نسختها الخامسة تصل أسوان

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد سفينة النيل للشباب العربى " النسخة الخامسة " والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الرحلة التى تستمر على مدار 10 أيام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجارى .

وقام وفد السفينة بزيارة للمناطق الأثرية والمعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ  ، والوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة .

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بتنظيم هذه الرحلة السنوية التى تعتبر جسراً للتواصل بين الشباب العربى وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة ، وخاصة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون العربى المشترك وإتاحة الفرص أمام الشباب لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة بما يساهم فى بناء مستقبل الأمة العربية .

سفينة الشباب العربى

ولفت إلى أنه توجد عوائد كثيرة من هذه الرحلات لسفنية الشباب العربى تتجسد فى أنها تعد ملتقى ومنصة هامة لتبادل الثقافات والفنون أيضاً بين الشباب العربى ، وأن محافظة أسوان حريصة على إنجاح فعاليات رحلة سفينة الشباب العربى من خلال العمل على تنظيم برنامج سياحى متكامل يشمل أهم المزارات والمعالم الأثرية والسياحية بأسوان ، بالإضافة إلى إطلاع الشباب العربى على الثقافات والفنون والتراث الأسوانى الأصيل ، والذى يمتد جذوره للعديد من الحضارات المتعاقبة .

فيما قدم رئيس الوفد الليبى درع لمحافظ أسوان تعبيراً عن التعاون المشترك ، بينما أعرب الشباب عن إنبهارهم بجمال النقوش والرسومات التى تزين جدران المعابد ، والتى تحكى قصصاً من أساطير المصريين القدماء ، مؤكدين على أن الهدف من زيارتهم هو التأكيد على أواصر العلاقات وتبادل الثقافات ، والتعرف عن قرب على عظمة الحضارة المصرية من خلال الرحلات الترفيهية وجلسات النقاش الحوارية وورش العمل المختلفة لتوحيد جهود الشباب وإيجاد رؤى مشتركة وطرق جديدة ومبتكرة للإستفادة من الإقتصاد البرتقالى ، وخاصة فى ظل الإبداع فى أسلوب وآلية إستخدام التحول الرقمى ، ومنصات التواصل المتنوعة .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جولة السفينة التى تجوب عدداً من المحافظات المطلة على نهر النيل وذلك تحت شعار " الإقتصاد البرتقالى " .

بمشاركة أكثر من 120 شاب وفتاة يمثلون 11 دولة عربية وهى " الأردن وتونس والجزائر وجيبوتى والسودان والصومال والعراق ولبنان وليبيا واليمن ومصر " بهدف تعزيز التبادل الثقافى والتعرف على التاريخ المصرى العريق ، وبناء جسور من التواصل بين شباب الوطن العربى .

