سفينة النيل للشباب العربى فى نسختها الخامسة تصل أسوان

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد سفينة النيل للشباب العربى " النسخة الخامسة " والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الرحلة التى تستمر على مدار 10 أيام فى الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجارى .

وقام وفد السفينة بزيارة للمناطق الأثرية والمعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة .

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بتنظيم هذه الرحلة السنوية التى تعتبر جسراً للتواصل بين الشباب العربى وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة ، وخاصة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون العربى المشترك وإتاحة الفرص أمام الشباب لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة بما يساهم فى بناء مستقبل الأمة العربية .

سفينة الشباب العربى

ولفت إلى أنه توجد عوائد كثيرة من هذه الرحلات لسفنية الشباب العربى تتجسد فى أنها تعد ملتقى ومنصة هامة لتبادل الثقافات والفنون أيضاً بين الشباب العربى ، وأن محافظة أسوان حريصة على إنجاح فعاليات رحلة سفينة الشباب العربى من خلال العمل على تنظيم برنامج سياحى متكامل يشمل أهم المزارات والمعالم الأثرية والسياحية بأسوان ، بالإضافة إلى إطلاع الشباب العربى على الثقافات والفنون والتراث الأسوانى الأصيل ، والذى يمتد جذوره للعديد من الحضارات المتعاقبة .

فيما قدم رئيس الوفد الليبى درع لمحافظ أسوان تعبيراً عن التعاون المشترك ، بينما أعرب الشباب عن إنبهارهم بجمال النقوش والرسومات التى تزين جدران المعابد ، والتى تحكى قصصاً من أساطير المصريين القدماء ، مؤكدين على أن الهدف من زيارتهم هو التأكيد على أواصر العلاقات وتبادل الثقافات ، والتعرف عن قرب على عظمة الحضارة المصرية من خلال الرحلات الترفيهية وجلسات النقاش الحوارية وورش العمل المختلفة لتوحيد جهود الشباب وإيجاد رؤى مشتركة وطرق جديدة ومبتكرة للإستفادة من الإقتصاد البرتقالى ، وخاصة فى ظل الإبداع فى أسلوب وآلية إستخدام التحول الرقمى ، ومنصات التواصل المتنوعة .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جولة السفينة التى تجوب عدداً من المحافظات المطلة على نهر النيل وذلك تحت شعار " الإقتصاد البرتقالى " .

بمشاركة أكثر من 120 شاب وفتاة يمثلون 11 دولة عربية وهى " الأردن وتونس والجزائر وجيبوتى والسودان والصومال والعراق ولبنان وليبيا واليمن ومصر " بهدف تعزيز التبادل الثقافى والتعرف على التاريخ المصرى العريق ، وبناء جسور من التواصل بين شباب الوطن العربى .