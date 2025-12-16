ذا بيست | الإسبانية إيتانا بوتماني أفضل لاعبة في العالم

توجت أيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة في العالم، للمرة الثالثة في تاريخها.



ونجحت اللاعبة الاسبانية في التتويج بجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي، في إنجاز غير مسبوق ورغم اكتفاء برشلونة وإسبانيا بالمركز الثاني في دوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا على التوالي، فقد نالت بونماتي جائزتي أفضل لاعبة في كلتا البطولتين كما واصلت تألقها بقميص برشلونة الذي أحرز الثلاثية المحلية.



تعد جوائز «فيفا ذا بيست» واحدة من أبرز المناسبات السنوية في كرة القدم العالمية، حيث يحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على تكريم أفضل العناصر داخل المستطيل الأخضر وخارجه، من لاعبين ولاعبات ومدربين، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية والجماعية التي تعكس التميز الفني والسلوكي خلال العام.



ويقيم «فيفا» الحفل في إطار احتفالي رسمي بحضور نجوم اللعبة ومسؤولي الاتحادات الكروية ووسائل الإعلام العالمية، مع اعتماد آلية تصويت تجمع بين قادة ومدربي المنتخبات، ممثلي الصحافة، والجماهير في بعض الفئات، بما يمنح الجوائز طابعًا عالميًا وشاملًا.

وتشمل الجوائز عدة فئات، أبرزها: أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب لفريق الرجال وأفضل مدرب لفريق السيدات، أفضل حارس مرمى رجال وسيدات، جائزة بوشكاش لأفضل هدف للرجال، وجائزة مارتا لأفضل هدف للسيدات، إلى جانب جائزة اللعب النظيف والتشكيل المثالي للعام.

ويشارك الجمهور بنسبة من الأصوات في معظم الفئات، إلى جانب قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وممثلي وسائل الإعلام، بينما يملك المشجعون حق التصويت الكامل لاختيار التشكيل المثالي للعام للعام الثاني على التوالي.