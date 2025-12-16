كنت هموت.. فاطمة محمد علي تكشف لصدى البلد تفاصيل حادث خطير تعرضت له (خاص)

كشفت الفنانة فاطمة محمد علي عن تفاصيل حادث سير خطير تعرضت له، كادت أن تفقد حياتها بسببه، مؤكدة أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت.

وقالت فاطمة محمد علي في مداخلة هاتفية لموقع صدى البلد الإخباري إنها ما زالت تعيش حالة من الارتباك والصدمة بسبب الحادث، موضحة أن الواقعة حدثت أمس في فترة العصر أثناء تواجدها بمنطقة حدائق الأهرام، وكانت في طريقها إلى وسط البلاد.

وأضافت:

«ميكروباص اصطدم بسيارتي بقوة، والحادث كان عنيفا جدًا، وحسيت إن ربنا نجاني من الموت، ولسه نفسيتي تعبانة وبناتي كانوا خايفين عليا جدًا».

وأشارت فاطمة محمد علي إلى أنها شعرت بأن الله منحها عمرًا جديدًا، قائلة:

«حسيت إن ربنا كتب لي عمر جديد علشان أشوف حفدتي، خاصة إن بنتي حامل، الحمد لله ربنا نجاني».

وأكدت الفنانة أنها تعرضت لارتجاج خفيف، لكنها في حالة صحية أفضل الآن، ولم تُصب بأي إصابات خطيرة، موضحة أن الخسائر اقتصرت على تلفيات كبيرة في سيارتها.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لجمهورها وكل من سأل عليها، مطمئنة الجميع على حالتها الصحية، قائلة: «أنا بخير الحمد لله».



يذكر أن كانت قد نشرت فاطمة محمد علي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ربنا نجانى بلطفه وقدرته من موت محقق لسه في العمر باقي قاعدلكم شوية، العربية كانت هاتتقلب وكنت هاتعجن جواها بس الحافظ حفظ ايمانى بعين الحفيظ، أشد بكتير من ايمانى بعين الحسود، ودعواتكم الحلوة حواطتنى وفوقها ستر الله، الحمد لله كثيرًا أنا بخير وده المهم كله يتعوض إن شاء الله، وبخصوص الخضة لو حد عنده الطاسة يسلفهالى.



من ناحية أخرى تألقت الفنانة فاطمة محمد علي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند.

وقالت فاطمة محمد علي في لقاء لموقع صدى البلد: "

قدمت شخصية زوجة والد هند، هي نموذج بعيد عن شكل زوجه الأب فهي مثل أمها وحنونة عليها".

وأضافت فاطمة محمد “الشخصية تشبهني في الحنية والخوف علي أولادها”.

تابعت فاطمة محمد علي “مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند مسلسل اجتماعي مهم”.

واختتمت فاطمة محمد علي “سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون وإيجابية”.

يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، الفنان القدير عزت زين ، عزوز عادل ، فاطمة محمد علي ، من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد.