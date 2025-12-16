قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق أمم إفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين، مشدداً على إستمرار التواجد الميداني بالشوارع علي مدار اليوم لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

و توجهت اليوم حملة لرفع كافة الإشغالات من منطقة حلقة السمك والنقراشي وشارع الخشابين اتجاه الكوبري الجديد وذلك تحت إشراف عبدالعاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق وبمشاركة قوة من شرطة المرافق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الشوارع الرئيسية، وكذلك رفع النزلات الكهربائية المخالفة والإعلانات غير المرخصة والتنبيه على أصحاب المحال بعدم إستغلال الأرصفة بفرش بضائعهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الشرقية محافظ الشرقية الإشغالات بالشوارع والطرق الرئيسية الإجراءات القانونية

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

