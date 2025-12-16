حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين، مشدداً على إستمرار التواجد الميداني بالشوارع علي مدار اليوم لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

و توجهت اليوم حملة لرفع كافة الإشغالات من منطقة حلقة السمك والنقراشي وشارع الخشابين اتجاه الكوبري الجديد وذلك تحت إشراف عبدالعاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق وبمشاركة قوة من شرطة المرافق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الشوارع الرئيسية، وكذلك رفع النزلات الكهربائية المخالفة والإعلانات غير المرخصة والتنبيه على أصحاب المحال بعدم إستغلال الأرصفة بفرش بضائعهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.