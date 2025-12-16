جامعة بنها تنظم ندوة عن "الهوية والقيم في عصر المتغيرات"

افتتح الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان " الهوية والقيم في عصر المتغيرات ..كيف نصنع انسانا متوازنا ؟"، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ومركز البحوث الاسلامية من خلال مبادرة"بالإنسان نبدأ " بقاعة تحيا مصر برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسن السيد خليل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة بالجامعة ، والقس أرميا مكرم كاهن كنيسة مارجرجس الساحل بشبرا والمقرر المساعد للجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ، وعماد طلعت استشاري تنمية الموارد البشريه بالاتحاد الدولي لأصدقاء الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور طه عاشور أن الندوة تأتي تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجامعة وبيت العائلة المصرية من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن ، مضيفا أن الندوة تناولت توعية الشباب بالقيم الوطنية والانسانية والدينية الأصيلة ودورها في بناء شخصية الإنسان.

من ناحية أخري شهدت الندوة كلمات للدكتور حسن السيد خليل ، وللدكتور مسعد عويس ، والقس آرميا مكرم ، وعماد طلعت ركزت علي كيفية بناء الإنسان باعتباره هو محور التنمية وهو الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك قادر علي مواجهة التحديات.