قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق أمم إفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تنظم ندوة عن "الهوية والقيم في عصر المتغيرات"

جانب من الندوة
جانب من الندوة
إبراهيم الهواري

افتتح  الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان " الهوية والقيم في عصر المتغيرات ..كيف نصنع انسانا متوازنا ؟"، التي نظمها  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ومركز البحوث الاسلامية من خلال مبادرة"بالإنسان نبدأ " بقاعة تحيا مصر  برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.


جاء ذلك بحضور الدكتور حسن السيد خليل الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة بالجامعة ، والقس أرميا مكرم كاهن كنيسة مارجرجس الساحل بشبرا والمقرر المساعد للجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ، وعماد طلعت استشاري تنمية الموارد البشريه بالاتحاد الدولي لأصدقاء الأمم المتحدة. 

وأكد الدكتور طه عاشور أن الندوة تأتي تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجامعة وبيت العائلة المصرية من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن ، مضيفا أن الندوة تناولت توعية الشباب بالقيم الوطنية والانسانية والدينية الأصيلة ودورها في بناء شخصية الإنسان.

من ناحية أخري شهدت الندوة كلمات للدكتور حسن السيد خليل ، وللدكتور مسعد عويس ، والقس آرميا مكرم ، وعماد طلعت ركزت علي كيفية بناء الإنسان باعتباره هو محور التنمية وهو الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك قادر علي مواجهة التحديات.

جامعة بنها بيت العائلة ندوة توعوية قطاع خدمة المجتمع بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

انتخابات

شمال سيناء تستعد لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية: 19 بؤرة استيطانية سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية

أرشيفية

حورية فرغلي تكشف سبب تفكيرها في اعتزال الفن

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد