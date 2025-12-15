رئيس جامعة بنها: دور الأنشطة الطلابية مهم في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اجتماعًا مع مسئولى رعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها لمناقشة وبحث آليات تطوير وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وابراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ،ومسئولي رعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها.



وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة على أهمية العمل على جذب الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة، وحثهم على إدراك دور هذه الأنشطة في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز انتمائهم للحياة الجامعية ،والالتزام بمدونة السلوك الأخلاقي داخل الجامعة.



وأشار الجيزاوى إلى أهمية توسيع قاعدة مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة، من خلال وضع آليات تحفيزية جديدة تسهم في رفع معدلات الإقبال، إلى جانب إعداد خطة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة للعام الجامعي الجديد، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الكليات ، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم كل كلية بإعداد خطتها الخاصة للأنشطة الطلابية بشكل يتسم بالمرونة في التنفيذ، حتى تتيح للطلاب فرصًا أوسع للمشاركة بما يتناسب مع طبيعة كل كلية واهتمامات طلابها.



واكد رئيس الجامعة على أهمية وحدات الإرشاد النفسى والاجتماعي داخل الكليات وتقديم الدعم اللازم للطلاب خلال الدراسة ؛ لضمان اندماجهم سريعًا في المجتمع الجامعي، سواء من خلال الخدمات المقدمة أو من خلال الأنشطة التي تعزز روح المشاركة والانتماء.