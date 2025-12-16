جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة كفر عامر ورضوان الابتدائية المشتركة بكفر شكر

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بمدرسة كفر عامر ورضوان الابتدائية المشتركة بكفر شكر ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس .

جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وخالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" تهدف إلى تنفيذ قوافل طبية ومسح ميداني شامل يستهدف طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القليوبية، بهدف الكشف المبكر عن الحالات المرضية، وتقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة إلى المستشفيات الجامعية لمتابعتها.

وأضاف الدكتور طه عاشور أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسير بخطى ثابتة في تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية ضمن مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل ، وذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة بنها في خدمة أبناء محافظة القليوبية ، وانطلاقًا من رسالتها في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب وشمل 74 حالة أطفال و 103 حالة رمد بإجمالي 177 حالة ، بالإضافة إلي عمل 10 نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.