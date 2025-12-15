قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
إبراهيم الهواري

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالتعاون مع وحدة المرأة الآمنة مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

وتأتي المبادرة فى إطار التزام جامعة بنها بدورها المجتمعي في حماية الطفل، ودعم قضايا المرأة والأسرة، وبناء جيل واعٍ قادر على التعبير عن نفسه في بيئة آمنة.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير وحدة المرأة الآمنة إن المبادرة جاءت بمشاركة الدكتورة نسمة شعراوي عضو وحدة المرأة الآمنة ، والدكتورة سارة يسري، والدكتورة نورهان حسين ، وتمت بالتنسيق مع رانيا معتز  أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت الدكتورة نيرمين عدلي أن إطلاق المبادرة يأتي لمواكبةً للتحديات الراهنة، حيث تتطلب المتغيرات المجتمعية اعتماد أساليب توعوية حديثة تعتمد على التفاعل والمشاركة، لضمان وصول الرسالة بشكل أكثر تأثيرًا واستدامة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، ويشمل توسيع نطاق الاستهداف ليشمل المزيد من المدارس والأسر والأخصائيين.

ولفتت إلي أن المبادرة شملت أنشطة تفاعلية وتطبيقية بمدرسة سمارت للغات ببنها استهدفت الأطفال بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، إلى جانب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأولياء الأمور، لتعزيز الفهم العملي لسبل الوقاية من التحرش وآليات الحماية، وخلق بيئة تعليمية آمنة داعمة للطفل ، وتعزيز ثقافة الأمان الجسدي والنفسي لديهم.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ مطروح

محافظة مطروح يُهنئ أبناء المحافظة بعيدها القومي الـ 110

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة بنها: دور الأنشطة الطلابية مهم في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم

محافظ الغربية

للمرة الثالثة.. محافظ الغربية يتابع حملة النظافة بشارع الترعة بالمحلة ميدانيًا

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد