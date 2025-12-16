المسقعة المصرية الأصلية.. طعم شرقي لا يقاوم

تُعد المسقعة من الأكلات الشعبية المحببة في المطبخ المصري، فهي تجمع بين البساطة في المكونات والغنى في الطعم.

يعتمد هذا الطبق الشهي على الباذنجان وصلصة الطماطم المتبلة، مع إمكانية إضافة اللحم المفروم أو تقديمها نباتية حسب الرغبة. وتُقدم المسقعة ساخنة أو باردة، ما يجعلها وجبة مثالية تناسب الغداء أو العشاء وتلائم جميع أفراد الأسرة، تقدمها الشيف دينا على .

مكونات عمل المسقعة المصرية

2 حبة باذنجان رومي كبيرة

250 إلى 300 جرام لحم مفروم (اختياري)

2 حبة فلفل أخضر مقطع حلقات

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

3 حبات طماطم معصورة أو كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة كمون

شطة حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة عمل المسقعة

في البداية يُقشر الباذنجان تقشيرًا خفيفًا ويُقطع إلى حلقات أو مكعبات حسب الرغبة، ثم يُرش بقليل من الملح ويُترك عدة دقائق للتخلص من المرارة. بعد ذلك يُشطف بالماء ويُجفف جيدًا، ثم يُقلى في زيت ساخن حتى يصبح لونه ذهبيًا، ويُرفع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

في مقلاة أخرى، يُشوّح البصل المفروم في قليل من الزيت حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا، ثم يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا حتى تظهر رائحته. يُضاف اللحم المفروم مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه تمامًا، ثم يُضاف الفلفل الأخضر والطماطم المعصورة وصلصة الطماطم.

يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة، ويُترك على نار متوسطة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تتسبك الصلصة ويصبح قوامها كثيفًا.

بعد ذلك يُرص الباذنجان المقلي في طاجن أو طبق تقديم عميق، وتُسكب فوقه صلصة اللحم والطماطم. يمكن إدخال المسقعة إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تتجانس المكونات وتتشرب النكهات، ثم تُقدم ساخنة.

نصائح لنجاح المسقعة

يمكن تحضير المسقعة بدون لحم والاكتفاء بالباذنجان والفلفل والطماطم لتكون وجبة اقتصادية وخفيفة. وللحصول على نسخة صحية، يمكن شوي الباذنجان في الفرن بدلًا من قليه. تُقدم المسقعة عادةً مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء، ما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة.