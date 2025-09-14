محافظ أسوان يشارك بعمومية جنوب الوادى للبترول عبرالفيديو كونفرانس

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، والذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، وبحضور المهندس أشرف بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومحافظى ( البحر الأحمر - قنا - الأقصر ) ، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع وأعضاء مجلس الإدارة.

وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والإنجازات ، وإستعراض الخطط المستقبلية لتعزيز دور الشركة فى خدمة الإقتصاد الوطنى وتنمية محافظات الصعيد.

وأكد محافظ أسوان على أهمية الدور التنموى والإقتصادى الذى تقوم به شركة جنوب الوادى للبترول بمحافظات الصعيد عامة ، ومحافظة أسوان بشكل خاص.

وأشاد بالمشروعات البترولية الكبرى التى يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الطاقة وتحقيق الأمن والإستدامة فى هذا القطاع الحيوى ، وهو الذى يعد من ثمار الجهود التى تبذلها وزارة البترول بالتعاون مع شركة جنوب الوادى تسهم بشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية ، وتهيئة مناخ إستثمارى واعد فى أسوان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

الدور التنموى

مثمناً الدور الدور التنموى الحيوى للمشروعات التى تنفذها الشركة فى المجالات المختلفة ، والمحافظة من جانبها جاهزة لتقديم كامل الدعم وتذليل العقبات لتوسيع أنشطة الشركة على أرض بلاد الذهب بما يساهم فى فتح آفاق جديدة ، ويرفع من كفاءة البنية التحتية والخدمات المرتبطة بقطاع البترول .

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعا موسعا بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى قيادات ومديرى الإدارات التعليمة ، وأيضاً مسئولى هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمراجعة كافة الترتيبات اللازمة لتهيئة المدارس وتجهيزها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2026.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على إستمرار الجولات التفقدية المفاجئة للمرور الميدانى وللوقوف شخصياً على الموقف التنفيذى للإستعدادات الجارية والتأكيد على جاهزية جميع المدارس بمختلف المراكز والمدن .