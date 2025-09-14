قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك بعمومية جنوب الوادى للبترول عبرالفيديو كونفرانس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، والذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، وبحضور المهندس أشرف بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومحافظى ( البحر الأحمر - قنا - الأقصر ) ، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع وأعضاء مجلس الإدارة. 

وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والإنجازات ، وإستعراض الخطط المستقبلية لتعزيز دور الشركة فى خدمة الإقتصاد الوطنى وتنمية محافظات الصعيد. 

وأكد محافظ أسوان على أهمية الدور التنموى والإقتصادى الذى تقوم به شركة جنوب الوادى للبترول بمحافظات الصعيد عامة ، ومحافظة أسوان بشكل خاص. 

وأشاد بالمشروعات البترولية الكبرى التى يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الطاقة وتحقيق الأمن والإستدامة فى هذا القطاع الحيوى ، وهو الذى يعد من ثمار الجهود التى تبذلها وزارة البترول بالتعاون مع شركة جنوب الوادى تسهم بشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية ، وتهيئة مناخ إستثمارى واعد فى أسوان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

 الدور التنموى

مثمناً الدور الدور التنموى الحيوى للمشروعات التى تنفذها الشركة فى المجالات المختلفة ، والمحافظة من جانبها جاهزة لتقديم كامل الدعم وتذليل العقبات لتوسيع أنشطة الشركة على أرض بلاد الذهب بما يساهم فى فتح آفاق جديدة ، ويرفع من كفاءة البنية التحتية والخدمات المرتبطة بقطاع البترول .

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعا موسعا بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى قيادات ومديرى الإدارات التعليمة ، وأيضاً مسئولى هيئة الأبنية التعليمية وذلك لمراجعة كافة الترتيبات اللازمة لتهيئة المدارس وتجهيزها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2026.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على إستمرار الجولات التفقدية المفاجئة للمرور الميدانى وللوقوف شخصياً على الموقف التنفيذى للإستعدادات الجارية والتأكيد على جاهزية جميع المدارس بمختلف المراكز والمدن .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان يكلف مسئولي المديريات بحل معوقات مشروعات المحافظات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يوجه باستمرار سعر الصرف المرن.. نواب: خطوة جادة تعزز ثقة المستثمرين

الدولار

تباين سعر الدولار الآن بالبنوك.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري

بالصور

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد