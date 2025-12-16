الصياد: الحكومة تضع التصدير على رأس أولوياتها… وصادرات الصناعات الهندسية تسجل نموا قياسيا

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الحكومة توجه رسالة واضحة للمجتمع الصناعي قوامها «التصدير ثم التصدير ثم التصدير»، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة دعم المصنعين وتحفيزهم على التحول إلى مُصدرين، بدلًا من الاعتماد على السوق المحلي فقط.

وأوضح الصياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة DMC، أن صادرات الصناعات الهندسية حققت نموًا بنسبة 13% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن القطاع سجل متوسط معدل نمو سنوي يقارب 20% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعكس المسار الإيجابي للصادرات المصرية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن المستهدف كان الوصول بصادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2025، إلا أن بعض التحديات الداخلية والخارجية قد تؤدي إلى تسجيل نحو 6.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم تحققه صادرات الصناعات الهندسية في تاريخها.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المصدرين، أكد الصياد أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل أحد أبرز المعوقات، في ظل وصول أسعار الفائدة إلى ما بين 23 و24%، مطالبًا بإطلاق مبادرات تمويل مخصصة للشركات المصدّرة، بما يسهم في تشجيع التوسع في التصدير وزيادة الاستثمارات الصناعية.