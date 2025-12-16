مافيش عذر | تعليق ناري من مفيدة شيحة على مسلسل اتنين قهوة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على مسلسل اتنين قهوة، قائلة :"مسلسل اتنين قهوة من الأعمال الفنية التي تعرض حاليا في غاية القوة".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن معجبة بهذا العمل الفني من حيث الاداء والقصة وكل شيء، ومسلسل يستحق المشاهدة والمتابعة ونجوم العمل الفني يقدموا أداء في غاية القوة والمهارة الفنية الحقيقة.

وتابعت مفيدة شيحة، أن قصة مسلسل اتنين قهوة صدرت سؤال عن أن "هل المرأة تريد أن تتحب ولا تحب وتعيش في صداقة مع الرجل، وهل الستات بيحبوا يكون حواليهم رجالة بيحبوهم وخلاص".

وعلقت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا الأمر ليس جيدا ولا يجب أن نظلم أي شخص معنا أيا كان السبب أو الاحتياج للأمان، ومن تفعل هذا الأمر ليس لها أي عذر.







