أوروبا تواجه موجة مبكرة وعنيفة من إنفلونزا A وسلالة K تهدد موسم الأعياد

تشهد أوروبا حالة من القلق المتزايد نتيجة انتشار سلالة K من فيروس إنفلونزا A، التي بدأت تظهر في عدة دول قبل أسابيع من موسم عيد الميلاد، مهددة بإحداث اضطرابات في الاحتفالات وفرض ضغوط كبيرة على الأنظمة الصحية. وتصف المؤسسات الطبية الوضع بأنه موجة مبكرة وقوية من الإنفلونزا.

إسبانيا تتجاوز مستويات الأعوام السابقة



في إسبانيا، سجلت السلطات الصحية ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الإصابة بمتلازمة الإنفلونزا، متجاوزة ذروة المواسم الثلاثة الماضية. وأكد معهد كارلوس الثالث أن سلالة K تنتشر بسرعة غير معتادة، ما يجعل إسبانيا جزءًا من موجة أوروبية واسعة تشمل فرنسا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة.

بريطانيا وفرنسا تحذران من شتاء صعب



في المملكة المتحدة، حذر نظام الصحة الوطني (NHS) من احتمال مواجهة أسوأ سيناريو شتوي، مع تسجيل ارتفاع قياسي في دخول المستشفيات، خصوصًا بين الأطفال والشباب، وسط مخاوف من ضغط أقسام الطوارئ خلال عطلة الأعياد.

أما فرنسا، فقد دخلت 12 من أصل 13 منطقة مرحلة الوباء، مع تسجيل أعلى معدلات إصابة بين الأطفال. كما تشهد البرتغال وإيطاليا موجة مبكرة متسارعة، مع تحذيرات من احتمال أن تتزامن ذروة الإصابات مع تجمعات عيد الميلاد.

خبراء الصحة يحذرون ويشددون على التطعيم



حذر الخبراء من أن موسم السفر والتجمعات العائلية قد يحوّل الإنفلونزا إلى أزمة صحية واسعة، داعين إلى الإسراع بالتطعيم، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوى خلال الاحتفالات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع نشاط الإنفلونزا الموسمية وعدد من الفيروسات التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء، مشددة على أن اللقاحات الحالية ما تزال توفر حماية فعالة ضد الحالات الشديدة. ودعت الدول إلى تكثيف الرصد والتطعيم والاستعداد لأي تفشٍ محتمل.

كما أشارت المنظمة إلى أن بعض الدول بدأت موسم الإنفلونزا مبكرًا منذ أكتوبر، مع وصول الحالات بسرعة إلى مستويات وبائية، مؤكدة أن التغيرات السريعة في فيروسات الإنفلونزا تجعل تحديث تركيبة اللقاحات ضرورة للحفاظ على فعاليتها.

وأعلنت المنظمة عن رصد سلالة فرعية جديدة من فيروس A(H3N2)، المعروفة باسم سلالة K، للمرة الأولى في أكثر من 30 دولة، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية مشددة.