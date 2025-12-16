قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تواجه موجة مبكرة وعنيفة من إنفلونزا A وسلالة K تهدد موسم الأعياد

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تشهد أوروبا حالة من القلق المتزايد نتيجة انتشار سلالة K من فيروس إنفلونزا A، التي بدأت تظهر في عدة دول قبل أسابيع من موسم عيد الميلاد، مهددة بإحداث اضطرابات في الاحتفالات وفرض ضغوط كبيرة على الأنظمة الصحية. وتصف المؤسسات الطبية الوضع بأنه موجة مبكرة وقوية من الإنفلونزا.

إسبانيا تتجاوز مستويات الأعوام السابقة


في إسبانيا، سجلت السلطات الصحية ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الإصابة بمتلازمة الإنفلونزا، متجاوزة ذروة المواسم الثلاثة الماضية. وأكد معهد كارلوس الثالث أن سلالة K تنتشر بسرعة غير معتادة، ما يجعل إسبانيا جزءًا من موجة أوروبية واسعة تشمل فرنسا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة.

بريطانيا وفرنسا تحذران من شتاء صعب


في المملكة المتحدة، حذر نظام الصحة الوطني (NHS) من احتمال مواجهة أسوأ سيناريو شتوي، مع تسجيل ارتفاع قياسي في دخول المستشفيات، خصوصًا بين الأطفال والشباب، وسط مخاوف من ضغط أقسام الطوارئ خلال عطلة الأعياد.
أما فرنسا، فقد دخلت 12 من أصل 13 منطقة مرحلة الوباء، مع تسجيل أعلى معدلات إصابة بين الأطفال. كما تشهد البرتغال وإيطاليا موجة مبكرة متسارعة، مع تحذيرات من احتمال أن تتزامن ذروة الإصابات مع تجمعات عيد الميلاد.

خبراء الصحة يحذرون ويشددون على التطعيم


حذر الخبراء من أن موسم السفر والتجمعات العائلية قد يحوّل الإنفلونزا إلى أزمة صحية واسعة، داعين إلى الإسراع بالتطعيم، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب انتشار العدوى خلال الاحتفالات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع نشاط الإنفلونزا الموسمية وعدد من الفيروسات التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء، مشددة على أن اللقاحات الحالية ما تزال توفر حماية فعالة ضد الحالات الشديدة. ودعت الدول إلى تكثيف الرصد والتطعيم والاستعداد لأي تفشٍ محتمل.

كما أشارت المنظمة إلى أن بعض الدول بدأت موسم الإنفلونزا مبكرًا منذ أكتوبر، مع وصول الحالات بسرعة إلى مستويات وبائية، مؤكدة أن التغيرات السريعة في فيروسات الإنفلونزا تجعل تحديث تركيبة اللقاحات ضرورة للحفاظ على فعاليتها.
وأعلنت المنظمة عن رصد سلالة فرعية جديدة من فيروس A(H3N2)، المعروفة باسم سلالة K، للمرة الأولى في أكثر من 30 دولة، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية مشددة.

أوروبا فيروس إنفلونزا A سلالة K موسم عيد الميلاد موجة مبكرة وقوية من الإنفلونزا إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

ورشة عن التعايش السلمي

مركز الليث بن سعد يعقد ورشة عن التعايش السلمي في مواجهة توظيف النصوص لإشعال الحروب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تربية الأبناء على القرآن تعلم الرقة واللين للقلب

الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد