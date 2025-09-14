قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

فى جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يكافئ مدير مدرسة لجاهزيتها للعام الدراسي

جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة ، حيث قام بتغيير خط سيره بشكل غير معلن ليتفقد عدداً من المدارس بمركز ومدينة دراو .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه المستمر على متابعة الإستعدادات الجارية داخل المؤسسات التعليمية ، وحرصه على توفير بيئة دراسية آمنة ومتكاملة لأبنائه الطلاب .

من بينها مدرسة الشيخ عامر الإبتدائية الجديدة، والتى تضم 465 تلميذ وتلميذه داخل 12 فصل ، كما أن المدرسة تستضيف مدرسة الغابة الإعدادية وتضم 382 طالب وطالبة داخل 9 فصول وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها الكاملة لإستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026 .

وقد قرر محافظ أسوان صرف مكافأة مالية وشهادة تقدير لمدير المدرسة أشرف قاسم على وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب حيث تم الإشادة بجاهزيتها ووضع اللمسات الجمالية بها بما ينعكس بالإيجاب على أبنائنا الطلاب .

جولات مفاجئة

وخلال جولته التفقدية أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل أى تقصير أو تراخى فى أداء الواجب الوظيفى ، ولذا فوجب تلافى كافة الملاحظات التى يتم رصدها بشكل عاجل ، على أن يتم الإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن ، وأنه سيتابع بنفسه من خلال لجان تفتيشية مفاجئة خلال الأيام القادمة تنفيذ ذلك ، وأن أى مسئول يثبت تقصيره أو عدم إلتزامه بتنفيذ التوجيهات سيواجه إجراءات رادعة بإعتبار أن مصلحة الطلاب وحقهم فى بيئة تعليمية مناسبة تمثل أولوية هامة لا يجب التخاذل عنها  .

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها ، وأن الجدية والإخلاص فى العمل هما السبيل الأمثل لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على الإنتظام فى الدراسة ، وتحقيق التفوق العلمى الذى يمكنهم من المنافسة على المراكز المتقدمة فى مختلف المراحل التعليمية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

