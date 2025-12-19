المتسابق محمد ماهر: لو أخذت المليون جنيه هتجوز

أجاب المتسابق محمد ماهر شفيق خلال الحلقة 11 من برنامج دولة التلاوة على سؤال الإعلامية آية عبد الرحمن عن كيفية إنفاقه للجائزة المالية، قائلاً: "لو خدت المليون جنيه هتجوز".

وتُعرض الحلقات الجديدة من البرنامج كل يوم جمعة الساعة التاسعة مساءً على قنوات الحياة، CBC، الناس، بالإضافة إلى منصة Watch It.

مشاركة واسعة تصل إلى 14 ألف متسابق

شهدت اختبارات البرنامج مشاركة كبيرة، إذ تجاوز عدد المتسابقين 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، فيما قامت لجنة التحكيم بتصفية المشاركين لاختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم من القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، أبرزهم:

الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

القارئ طه النعماني.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، إلى جانب مجموعة من أبرز القراء من مصر والعالم الإسلامي.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

يصل إجمالي جوائز البرنامج إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم. كما سيتشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يُقدَّم البرنامج بواسطة آية عبد الرحمن، ويُعد خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.