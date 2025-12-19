قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
المتسابق محمد ماهر: لو أخذت المليون جنيه هتجوز

منار عبد العظيم

أجاب المتسابق محمد ماهر شفيق خلال الحلقة 11 من برنامج دولة التلاوة على سؤال الإعلامية آية عبد الرحمن عن كيفية إنفاقه للجائزة المالية، قائلاً: "لو خدت المليون جنيه هتجوز". 

وتُعرض الحلقات الجديدة من البرنامج كل يوم جمعة الساعة التاسعة مساءً على قنوات الحياة، CBC، الناس، بالإضافة إلى منصة Watch It.

مشاركة واسعة تصل إلى 14 ألف متسابق

شهدت اختبارات البرنامج مشاركة كبيرة، إذ تجاوز عدد المتسابقين 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، فيما قامت لجنة التحكيم بتصفية المشاركين لاختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم من القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، أبرزهم:

الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

القارئ طه النعماني.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، إلى جانب مجموعة من أبرز القراء من مصر والعالم الإسلامي.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

يصل إجمالي جوائز البرنامج إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم. كما سيتشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يُقدَّم البرنامج بواسطة آية عبد الرحمن، ويُعد خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة المتسابق محمد ماهر

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

المتسابق محمد ماهر: لو أخذت المليون جنيه هتجوز

الذكاء الاصطناعي

أمر خطير.. أزهري يحذر من فتاوى الذكاء الاصطناعي

جيهان قمري

بكاء وخطأ طبي | جيهان قمري تتصدر التريند بتصريحات غير متوقعة

بالصور

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

