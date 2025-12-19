تقرير إسرائيلي يؤكد تجميد محادثات غزة بانتظار لقاء ترامب ونتنياهو

أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة "كان" أن المحادثات بشأن إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار واتفاقية الرهائن في غزة، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جُمّدت لحين اجتماعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأضاف المصدر لشبكة "كان" أن نتنياهو ينتظر، على ما يبدو، اجتماعه مع ترامب، وأن "الوضع في قطاع غزة غير واضح على الإطلاق".

وأضاف التقرير أن آخر المحادثات حول المرحلة التالية من الاتفاق الذي توسط فيه ترامب، والذي يتضمن نزع سلاح حماس، انتهت دون التوصل إلى أي قرارات جديدة.

الانسحاب الإسرائيلي من غزة

ويتضمن الجزء التالي من اتفاق وقف إطلاق النار انسحابًا أوسع للقوات الإسرائيلية من غزة وبدء إعادة إعمارها.

وأعلن الرئيس ترامب، أمس الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، يريد أن يلتقي بي لكننا لم نحدد الموعد، مشيرا إلى أنه على الأرجح سألتقي نتنياهو في فلوريدا.