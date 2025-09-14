تحرير 73 محضرا.. حملات تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بأسوان وإدفو

قال المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قامت اللجان المختلفة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينتى أسوان وإدفو، أسفرت عن تحرير عدد 73 محضر في مجال المخابز .

وأوضح أن الحملات تههدف لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية ، والمرور على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية لضبط جودة الخبز المنتج وضبط حركة الأسعار ومحاسبة كل من تسول لة نفسة مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملات تموينية

وأشار إلى أن المحاضر شملت تحرير 8 محاضر بمركز ومدينة أسوان ، و 65 محضر بمركز ومدينة إدفو تضمنت هذه المحاضر عدد من المخالفات منها عدد 11 محضر ناقص الوزن ، وأيضاً عدد 5 محاضر مواصفات ، وعدد 3 محاضر ميزان، وعدد 5 محاضر سجل، و عدد 20 محضر غلق ، و عدد 4 محاضر توقف ، و عدد 6 محاضر لوحه ، بالإضافة إلى عدد 19 محضر تصرف بإجمالي 38 شيكاره زنه الواحده 50كجم.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الحكومية لتلبية المطالب الجماهيرية ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان لمديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة ، وكذا مدى الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية ، والإلتزام بالأسعار المقررة .

وأكد مدير مديرية التموين على ضرورة الإعلان عن الأسعار فى أماكن واضحة على واجهة المخابز ، وإلزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار الإسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين .