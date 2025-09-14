قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
محافظات

تحرير 73 محضرا.. حملات تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بأسوان وإدفو

جهود التموين بأسوان
جهود التموين بأسوان
محمد عبد الفتاح

قال المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قامت اللجان المختلفة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينتى أسوان وإدفو، أسفرت عن تحرير عدد 73 محضر في مجال المخابز .

وأوضح أن الحملات تههدف لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية ، والمرور على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية لضبط جودة الخبز المنتج وضبط حركة الأسعار ومحاسبة كل من تسول لة نفسة مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملات تموينية

وأشار إلى أن المحاضر شملت تحرير 8 محاضر بمركز ومدينة أسوان ، و 65 محضر بمركز ومدينة إدفو تضمنت هذه المحاضر عدد من المخالفات منها عدد 11  محضر ناقص الوزن  ، وأيضاً عدد 5 محاضر مواصفات  ، وعدد 3 محاضر ميزان، وعدد 5 محاضر سجل، و عدد 20 محضر غلق ، و عدد 4  محاضر توقف ، و عدد 6 محاضر لوحه ، بالإضافة إلى عدد 19 محضر تصرف بإجمالي 38 شيكاره زنه الواحده 50كجم.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الحكومية لتلبية المطالب الجماهيرية ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان لمديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة ، وكذا مدى الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية ، والإلتزام بالأسعار المقررة .

وأكد مدير مديرية التموين على ضرورة الإعلان عن الأسعار فى أماكن واضحة على واجهة المخابز ، وإلزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار الإسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين .

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

عبده شارون

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

جامعة الزقازيق

توزيع ملاس

زراعة الشرقية

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق

توزيع ملاس

المتهمين

المتهم

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. منال إمام

إبراهيم النجار

خالد عامر

نجاة عبد الرحمن

