قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في غمضة عين.. لماذا نشعر بمرور عام 2025 بسرعة خاطفة؟

عام 2025
عام 2025
أمينة الدسوقي

مع اقتراب ديسمبر، يتردد السؤال نفسه لدى كثيرين كيف انتهى عام 2025 بهذه السرعة؟ الشعور ليس مرتبطا بطول السنة أو قصرها، بل بطريقة إدراك الدماغ البشري لمرور الوقت فالزمن، من منظور علمي، ليس كيانا ملموسا يمكن رؤيته أو لمسه، ولا يحتوي على «جسيمات زمنية» تلتقطها أدمغتنا، بل هو تجربة ذهنية يستنتجها العقل من خلال الأحداث المحيطة.

كيف يقيس الدماغ مرور الزمن؟

يعتمد الدماغ في تقديره للوقت على كثافة التجارب التي نمر بها ووفقا للعلماء، كلما كانت الفترة الزمنية غنية بالأحداث المثيرة أو غير المألوفة، بدا الوقت أطول عند استرجاعه لاحقا ولهذا يذكر شهود الحوادث أو المواقف الخطرة أن الزمن تباطأ فجأة، إذ تقوم التجربة المكثفة بتوليد كمّ كبير من الذكريات، ما يضخم الإحساس بطول اللحظة، وفق موقع livescience.

الانشغال والروتين مفتاح الإحساس بسرعة الوقت

يرتبط الشعور بتسارع الزمن بدرجة انشغالنا بما نقوم به فكلما كان الانتباه منصبا على المهام اليومية، مر الوقت أسرع، بحسب ما يوضحه خبير إدراك الزمن البصري هينز هوغندورن.

في المقابل، عندما نركز على الوقت نفسه أو نشعر بالملل، يبدو وكأنه يتباطأ ويشرح هذا التناقض سبب إحساسنا بأن الأيام طويلة بينما تمر السنوات بسرعة، لا سيما مع التقدم في العمر، حيث تتحول كثير من الأنشطة إلى روتين متكرر العمل، توصيل الأطفال، والمهام المنزلية.

لماذا تتلاشى السنوات في الذاكرة؟

الأنشطة الروتينية تترك أثرا ضعيفا في الذاكرة، ما يدفع الدماغ عند النظر إلى الماضي إلى تقدير أن السنوات مرت بوتيرة أسرع فقلة الذكريات المميزة تجعل الفترات الزمنية تبدو أقصر مما كانت عليه فعليا.

هل يمكن إبطاء الإحساس بمرور الوقت؟

إبطاء الوقت أثناء حدوثه ليس بالأمر السهل. والطريقة الأبسط هي الملل، مثل الانتظار الطويل أو العد أو مراقبة الطلاء وهو يجف، حيث يبدو الزمن بطيئا بشكل ملحوظ.

أما عند استرجاع الماضي، فالأمر مختلف إذ يمكن إبطاء الإحساس بسرعة مرور السنوات عبر ملء الحياة بتجارب جديدة وأحداث غير مألوفة على مدار العام.

الذكريات تصنع الإحساس بالزمن

يساعد تدوين اليوميات أو العودة المنتظمة لاستعادة الذكريات على إبقاء الماضي حيًا في الذهن، ما يمنح شعورا بأن الوقت مر ببطء أكبر عند النظر إليه بأثر رجعي وفي النهاية، قد لا نملك السيطرة على الزمن نفسه، لكننا نستطيع التأثير في الطريقة التي نختبره بها.

عام 2025 إدراك الدماغ البشري تسارع الزمن مرور الزمن الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

الجلاش الحلو

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد