قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود لجنة السيرفيس وضبط 22 مخالفة لخطوط السير

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة جهود لجنة السيرفيس داخل المواقف والشوارع الرئيسية لضبط حركة سير هذه السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة مع تركيب الملصقات الخاصة بالتعريفة المقررة بالتنسيق بين إداراتى المواقف والمرور من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن ، وخاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة  .

ويأتى ذلك بعد ورود شكاوى جماهيرية بعدم إلتزام بعض سيارات السيرفيس بخطوط السير المحددة لها .

وشدد محافظ أسوان على توقيع الغرامات الفورية على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .

ومن جانبها أوضحت نسمه ناجح مدير إدارة المواقف بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت لجنة السيرفيس بتنظيم حملاتها اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية حيث أسفرت عن ضبط 22 سيارة سيرفيس مخالفة ، وسحب الرخص الخاصة بها ، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليهم .

لجنة السيرفيس

ولفت إلى أن اللجنة تعمل بشكل مفاجئ داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بمختلف الأماكن والمناطق السكنية على مدار اليوم بهدف إلزام السائقين بخطوط السير ، وإنتظام سير التشغيل للسيارات بصورة طبيعية ، ومنع التكدس والتزاحم ، وخاصة فى أوقات الذروة بما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

إستكمالاً لمتابعته الميدانية للإستعدادات الجارية لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو، رافقه خلالها محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو ، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة .

وشملت الجولة تفقد محافظ أسوان لمدارس الشيخ إبراهيم الإعدادية المشتركة ، والتى تضم نحو 608 طالب وطالبة داخل 14 فصل ، ومدرسة السادات الإبتدائية الجديدة التى تضم 562 تلميذاً وتلميذة داخل 13 فصل ، فضلاً عن مدرسة دراو الثانوية بنين والتى تضم 105 طالب داخل 3 فصول ، وتضم أيضاً بداخلها مدرسة دراو الثانوية بنات بإجمالى 173 طالبة داخل 4 فصول ، وكذا مدرسة دراو الإبتدائية بنين بإجمالى 528 تلميذ وتلميذه داخل 15 فصل .

أسوان محافظة أسوان أخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

ترشيحاتنا

إزالة إعلانات

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة ببيلا

ازالة التعديات في المنوفية

محافظ المنوفية: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أخر موعد للتقديم الخميس.. تعليم أسيوط تعلن عن وظائف شاغرة |تعرف عليها

بالصور

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد