محافظ أسوان يتابع جهود لجنة السيرفيس وضبط 22 مخالفة لخطوط السير

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بمواصلة جهود لجنة السيرفيس داخل المواقف والشوارع الرئيسية لضبط حركة سير هذه السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة مع تركيب الملصقات الخاصة بالتعريفة المقررة بالتنسيق بين إداراتى المواقف والمرور من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن ، وخاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .

ويأتى ذلك بعد ورود شكاوى جماهيرية بعدم إلتزام بعض سيارات السيرفيس بخطوط السير المحددة لها .

وشدد محافظ أسوان على توقيع الغرامات الفورية على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .

ومن جانبها أوضحت نسمه ناجح مدير إدارة المواقف بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت لجنة السيرفيس بتنظيم حملاتها اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية حيث أسفرت عن ضبط 22 سيارة سيرفيس مخالفة ، وسحب الرخص الخاصة بها ، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليهم .

لجنة السيرفيس

ولفت إلى أن اللجنة تعمل بشكل مفاجئ داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بمختلف الأماكن والمناطق السكنية على مدار اليوم بهدف إلزام السائقين بخطوط السير ، وإنتظام سير التشغيل للسيارات بصورة طبيعية ، ومنع التكدس والتزاحم ، وخاصة فى أوقات الذروة بما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

إستكمالاً لمتابعته الميدانية للإستعدادات الجارية لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة داخل عدد من مدارس الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دراو، رافقه خلالها محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو ، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة .

وشملت الجولة تفقد محافظ أسوان لمدارس الشيخ إبراهيم الإعدادية المشتركة ، والتى تضم نحو 608 طالب وطالبة داخل 14 فصل ، ومدرسة السادات الإبتدائية الجديدة التى تضم 562 تلميذاً وتلميذة داخل 13 فصل ، فضلاً عن مدرسة دراو الثانوية بنين والتى تضم 105 طالب داخل 3 فصول ، وتضم أيضاً بداخلها مدرسة دراو الثانوية بنات بإجمالى 173 طالبة داخل 4 فصول ، وكذا مدرسة دراو الإبتدائية بنين بإجمالى 528 تلميذ وتلميذه داخل 15 فصل .