محافظ أسوان يتفقد الشارع الجديد بدراو ليكون محوراً مرورياً موازياً لشارع العروبة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال فتح وتمهيد الشارع الجديد بمدينة دراو ، والذى يربط بين الطريق الزراعى الرئيسى أسوان / القاهرة وشارع العروبة بوسط المدينة ، ويأتى هذا المحور الجديد بطول 350 متراً ، وعرض 20 متراً حيث كان المحافظ قد وجه بسرعة تنفيذ المشروع ليكون موازياً لشارع العروبة القديم بما يساهم فى التعامل مع الإختناقات المرورية التى كانت تشهدها المنطقة لسنوات طويلة.

ويأتى ذلك فى ظل متابعته المستمرة لخطط تطوير البنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم فى تحقيق السيولة المرورية داخل المدن والمراكز.

وخلال جولته برفقة سيد سعدى رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الشارع الجديد سيمثل شرياناً مرورياً رئيسياً يوزع الحركة بينه وبين الشارع القديم مما يحقق الإنسيابية الكاملة ويقضى على مظاهر التكدس والزحام.

جولة محافظ أسوان

وأشار المحافظ بأنه فى الوقت نفسه على ضرورة الإسراع فى إستكمال أعمال تمهيد الطريق وتركيب بلاطات الإنترلوك على جانبيه بما يليق بالطابع الحضارى للمدينة.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن خطة التطوير تستهدف إعادة توزيع الكثافات المرورية وتهيئة بيئة آمنة للمواطنين ومركباتهم بما يواكب حركة التنمية العمرانية التى تشهدها زهرة الجنوب بما ينعكس فى إحداث نقلة نوعية بتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً على أن المحافظة تواصل فتح المزيد من المحاور الجديدة وفقاً لرؤية مصر 2030 التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بالشكل المطلوب .

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بجوار ميدان المحطة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والمقام على مساحة 200 م2 حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وتفقد المحافظ مكونات المستودع ومنظومة التخزين برفقة سيد سعدى رئيس المدينة.

وخلال جولته شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية ضمان إنسيابية حركة التوزيع ، والإلتزام بالمعايير الخاصة بسلامة وجودة التعبئة بما يضمن وصول الأسطوانات المنزلية والتجارية إلى المواطنين بالمواصفات القياسية والأسعار الرسمية دون أى معوقات .