محافظ أسوان يفتتح معرض المواد الغذائية المخفضة بوسط مدينة دراو

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض المواد الغذائية المخفضة بوسط مدينة دراو ، وذلك فى إطار جهود المحافظة للتوسع فى تنظيم المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وتوفير إحتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

رافق المحافظ خلال جولته داخل أجنحة وأقسام المعرض سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المعرض يقدم منتجات متنوعة للمواطنين بتخفيضات تتجاوز الـ 30% مقارنة بالأسعار المتداولة بالأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم هذه المعارض يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات ، وشدد محافظ أسوان على أهمية الالتزام بالجودة ومراعاة توافر جميع الأصناف الأساسية التى يحتاجها المواطن ، مع تكثيف الرقابة التموينية على المعرض وباقى الأسواق لمنع أى ممارسات إحتكارية أو إستغلالية .

معارض

وأضاف محافظ أسوان بأن هذه المبادرات تتكامل مع خطة المحافظة فى التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والدائمة بجميع المراكز والمدن لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بسهولة ، وخاصة فى المناطق البعيدة والقرى الأكثر إحتياجاً حيث أن الهدف الأساسى هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال فتح وتمهيد الشارع الجديد بمدينة دراو ، والذى يربط بين الطريق الزراعى الرئيسى أسوان / القاهرة وشارع العروبة بوسط المدينة ، ويأتى هذا المحور الجديد بطول 350 متراً ، وعرض 20 متراً حيث كان المحافظ قد وجه بسرعة تنفيذ المشروع ليكون موازياً لشارع العروبة القديم بما يساهم فى التعامل مع الإختناقات المرورية التى كانت تشهدها المنطقة لسنوات طويلة.

ويأتى ذلك فى ظل متابعته المستمرة لخطط تطوير البنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم فى تحقيق السيولة المرورية داخل المدن والمراكز.

وخلال جولته برفقة سيد سعدى رئيس المدينة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الشارع الجديد سيمثل شرياناً مرورياً رئيسياً يوزع الحركة بينه وبين الشارع القديم مما يحقق الإنسيابية الكاملة ويقضى على مظاهر التكدس والزحام.