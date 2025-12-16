خبير : «اقتصادية قناة السويس» جذبت استثمارات تدخل مصر لأول مرة

كشف أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، كواليس لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، موضحا أن هذه اللقاءات كانت غابة لعقود طويلة وتمثل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا اللقاء يؤكد وجود حلقة اتصال دائمة ومباشرة بما يسهم في جعل هناك رؤية عند الحكومة حول التحديات التي تعرقل مسار الاستثمار.



وأكد أن التكالب على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو المسيطر على مشهد الاستثمار العالمي، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت بروتوكول تعاون بـ 100 مليون دولار.

ولفت إلى أن فكر المناطق الاقتصادية كان غريب على واقع بيئة العمل المصرية والدليل على ذلك أنه عندما تم التوجه لهذا الدور تم التأكد من الدور المحوري والإستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي جذبت استثمارات دخلت السوق المصرية لأول مرة.

