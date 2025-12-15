قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عمرو السمدوني: ارتفاع إيرادات قناة السويس في أكتوبر نتيجة ثلاثة عوامل تراكمية

ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن نمو إيرادات قناة السويس خلال شهر أكتوبر بنسبة 17.5% جاء نتيجة تراكمية لثلاثة عوامل رئيسية: استقرار الأوضاع في غزة وعودة الهدوء النسبي في البحر الأحمر، وحملة التسويق المكثفة التي قادها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إضافة إلى التطورات التي شهدتها البنية التحتية في القطاع الجنوبي للقناة، والتي تشمل القناة الموازية وتوسعات الترسية وصيانة وتموين السفن.

وأوضح السمدوني أن إيرادات القناة سجلت تعافياً جزئياً خلال الفترة من يوليو وحتى أوائل ديسمبر، حيث بلغت 1.97 مليار دولار بزيادة 17.5% على أساس سنوي، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهدته القناة على مدار العامين الماضيين، والذي قارَب 60% نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وما خلفته من اضطرابات في البحر الأحمر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، هبطت إيرادات القناة من 8.8 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى نحو 3.6 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2025.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إيرادات قناة السويس ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مؤشرات الحركة الملاحية بدأت بالفعل في التعافي رغم استمرار التحديات الإقليمية.

وأشار السمدوني إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرحلة استقرار في سلاسل الإمداد العالمية بعد عام من الاضطرابات، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين في قطاعات النقل البحري والطاقة، ويدعم أسواق الأسهم في الدول ذات الارتباط الوثيق بالتجارة والملاحة الدولية. وأضاف أن مؤشرات النقل العالمية عادت للارتفاع، وهو ما يعكس استباق الأسواق لأثر التحسن المتوقع في النمو العالمي خلال الفترات المقبلة.

كما أشار إلى أن هيئة قناة السويس تتوقع تحسنًا في الإيرادات خلال العام المالي 2025/2026، مع نمو تدريجي يستهدف الوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول 2027/2028، مدفوعًا بالتوسعات اللوجستية والصناعية الجديدة، بما يشمل أنشطة الاستزراع السمكي ومشروعات سفاجا والعين السخنة، إلى جانب خطط توطين الصناعات البحرية.

