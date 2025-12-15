عضو بالشيوخ: أول مشروع قطري باقتصادية قناة السويس يرسخ مكانة مصر مركزا للصناعات الخضراء

اعتبر النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيع عقد مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي بمثابة رسالة جديدة بنجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة النظيفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ في بيان له ، إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم الاستدامة البيئية، كما أنه يعد أول استثمار صناعي قطري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة تقدر ب200 مليون دولار لإنتاج وقود الطائرات، بما يؤكد ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي، مشددًا أن توطين هذه الصناعة المتقدمة يسهم في خفض الانبعاثات الضارة ويدعم قطاع الطيران وفق أعلى معايير الاستدامة.

وأضاف "موسى"، أن توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة "شل" العالمية يعزز من فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ويدعم خطط زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور في البنية التحتية والحوافز الاستثمارية، يعزز تنافسيتها بالمنطقة كما يؤكد قدرة مصر على جذب كبرى الشركات العالمية وترسيخ موقعها كمحور رئيسي للتجارة والصناعة والطاقة المستدامة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد خلال الفترة الأخيرة، طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يترجم رؤية وحرص القيادة السياسية على تحويل القناة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل، مشيرًا إلى أن المشروع يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب المزيد من المشروعات.