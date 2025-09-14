قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار
الأحمر يواصل نزيف النقاط .. الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي بالدوري
أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ مستودع أسطوانات البوتاجاز بدراو ويطمئن على انتظام حركة التوزيع

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بجوار ميدان المحطة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والمقام على مساحة 200 م2  حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. 

وتفقد المحافظ مكونات المستودع ومنظومة التخزين برفقة سيد سعدى رئيس المدينة. 

وخلال جولته شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية ضمان إنسيابية حركة التوزيع ، والإلتزام بالمعايير الخاصة بسلامة وجودة التعبئة بما يضمن وصول الأسطوانات المنزلية والتجارية إلى المواطنين بالمواصفات القياسية والأسعار الرسمية دون أى معوقات .

جولة محافظ أسوان 

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المتواصل والمستمر مع شركة "جاسكو" لتأمين الاحتياجات الفعلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موضحاً أن المستودع يوفر شهرياً نحو 2400 أسطوانة منزلية ، و200 أسطوانة تجارية، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية تصل إلى ما بين 10 آلاف أسطوانة ، وفقاً لزيادة معدلات الطلب والإستهلاك. 

وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل آمنة ومستقرة للطاقة، إلا أن أسطوانات البوتاجاز ما زالت تمثل سلعة أسا المحافظ سية للعديد من الأسر ، الأمر الذى يتطلب إحكام الرقابة وضمان توافرها بشكل منتظم، فضلاً عن التصدى لأى محاولات للتلاعب أو إستغلال المواطنين .

وكلف المحافظ رئيس مدينة دراو ومسئولى التموين بضرورة المتابعة اليومية لحركة التوزيع ، ورصد أى شكاوى جماهيرية والتعامل معها فى الحال ، وخاصة أن الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة هى توفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة تحقيقاً لمبدأ العدالة الإجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

فيما أشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه فى الوقت نفسه على ضرورة الإسراع فى إستكمال أعمال تمهيد الطريق وتركيب بلاطات الإنترلوك على جانبيه بما يليق بالطابع الحضارى للمدينة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ترشيحاتنا

كيا سبورتاج 2024

كسر زيرو .. سعر كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2024

نيسان ليف موديل 2026

سعر نيسان ليف 2026 الجديدة في السعودية

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

نصائح هامة للمبتدئين في قيادة السيارات.. البداية بخطوات آمنة وواعية

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد