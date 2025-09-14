محافظ أسوان يفاجئ مستودع أسطوانات البوتاجاز بدراو ويطمئن على انتظام حركة التوزيع

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مستودع توزيع أسطوانات البوتاجاز بجوار ميدان المحطة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، والمقام على مساحة 200 م2 حيث يأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على متابعة الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وتفقد المحافظ مكونات المستودع ومنظومة التخزين برفقة سيد سعدى رئيس المدينة.

وخلال جولته شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية ضمان إنسيابية حركة التوزيع ، والإلتزام بالمعايير الخاصة بسلامة وجودة التعبئة بما يضمن وصول الأسطوانات المنزلية والتجارية إلى المواطنين بالمواصفات القياسية والأسعار الرسمية دون أى معوقات .

جولة محافظ أسوان

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق المتواصل والمستمر مع شركة "جاسكو" لتأمين الاحتياجات الفعلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موضحاً أن المستودع يوفر شهرياً نحو 2400 أسطوانة منزلية ، و200 أسطوانة تجارية، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية تصل إلى ما بين 10 آلاف أسطوانة ، وفقاً لزيادة معدلات الطلب والإستهلاك.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل آمنة ومستقرة للطاقة، إلا أن أسطوانات البوتاجاز ما زالت تمثل سلعة أسا المحافظ سية للعديد من الأسر ، الأمر الذى يتطلب إحكام الرقابة وضمان توافرها بشكل منتظم، فضلاً عن التصدى لأى محاولات للتلاعب أو إستغلال المواطنين .

وكلف المحافظ رئيس مدينة دراو ومسئولى التموين بضرورة المتابعة اليومية لحركة التوزيع ، ورصد أى شكاوى جماهيرية والتعامل معها فى الحال ، وخاصة أن الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة هى توفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة تحقيقاً لمبدأ العدالة الإجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

فيما أشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه فى الوقت نفسه على ضرورة الإسراع فى إستكمال أعمال تمهيد الطريق وتركيب بلاطات الإنترلوك على جانبيه بما يليق بالطابع الحضارى للمدينة.