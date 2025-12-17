4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. اغتنم ثوابها في حياتك

يبحث كثيرون عن أهم 4 أعمال تنجي من عذاب القبر، طمعًا في رضا الله والنجاة من هذا العذاب الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة.

وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن لعذاب القبر أسبابًا، كما أرشدنا إلى أعمال عظيمة تكون سببًا في الوقاية منه وفي السطور التالية نتعرف على أبرز هذه الأعمال الصالحة.

4 أعمال تنجي من عذاب القبر

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأعمال المنجية من عذاب القبر في أكثر من حديث شريف ويمكن تحديدها في النقاط التالية:

الموت نتيجة مرض البطن.

الاستعاذة بالله من عذاب القبر بعد أداء كلِّ صلاة.

الاستشهاد في سبيل الله

الموت في يوم الجمعة أو في ليلتها.

الأعمال الصالحة.

أعمال تنجيلك من عذاب القبر

عبادات تنجي من عذاب القبر

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، رحمه الله، قد أوصى بالقيام بـ 3 عبادات تنجي من عذاب القبر.

وبيّن الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم، في تصريحات سابقة له، أن العبادات الـ 3 هي:

الأولى: ملازمة الإنسان العمل الصالح

الثانية: المواظبة على قراءة سورة الملك يوميًا قبل النوم

الثالثة: كثرة الدعاء والتعوذ من عذاب القبر وخاصة بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام.

واستشهد الدكتور أحمد عمر هاشم بالحديث الذي ورد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

ما حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر؟

سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، وعضو كبار هيئة العلماء، موضحاً أن الشجاع الأقرع فى القبر ورد فى السنة النبوية يوم القيامة فقال النبي صلى الله لعيه وسلم عنه من لم يدفع الزكاة يتجسد ماله فى صورة شجاع اقرع ويجري ورائه لكن ليس له علاقة بالقبر.

وأوضح “جمعة" أن الشجاع الأقرع نوع من من أهوال يوم القيامة، والغرض منه انه هو عذاب لمن لم يدفع زكاة ماله، فلا يستهين اى إنسان بعدم اخراج الزكاة، فإن هذة الزكاة التى منعتها من الفقراء ولم تؤدي حق مالك للمجتمع وللناس الفقراء الذين لهم حق فى رقبتك سيتحول هذا الى معنى أخر وهو "الشجاع الاقرع"، وسمى بذلك لأنه لم يوجد فى رأسه شعر من شدة السم، لكن ليس له علاقة بالقبر.

وأشار الى أن ضمة القبر واردة فى السنن الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انزل زينب أبنته الكبيرة للقبر قال لو احد نجي من ضمة القبر لنجت زينب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها ودعا لها ودعا لأمه فاطمة مرات ابو طالب ام علي وقال ((اللهم بحقي وحق النبيبن من قبلي اغفر لامى فاطمة)) وبات فى القبر حتى يستجيب الله له.

وتابع أن ضمة القبر هذة سنة الهية لكن نسأل الله أن يخففها عنا وعن المسلمين، فهى تنبيه للإنسان بكثرة فعل الخير، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الملك حتى تنجينا من عذاب القبر.