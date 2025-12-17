قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي
ماهر همام: ما حدث مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب درس قاسٍ وصعب
بدون وسطاء.. الرئيس الفنزويلي يرد على «ترامب»: الثورة مستمرة والسلطة للشعب
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو
استجابة لانتقادات الأسعار.. «فيفا» يطرح تذاكر خاصة بـ 60 دولارًا لمباريات مونديال 2026
ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. اغتنم ثوابها في حياتك
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط بتوقيع 59 دولة
ماهر همام: تجربة نيجيريا جاءت في توقيت مهم.. و«أمم أفريقيا» تحتاج لخبرات كثيرة |فيديو
مجدي طلبة: منتخب مصر مُؤهل لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية
رحيل مُتوقع .. إعلامي يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. اغتنم ثوابها في حياتك

عذاب القبر
عذاب القبر
أحمد سعيد

يبحث كثيرون عن أهم 4 أعمال تنجي من عذاب القبر، طمعًا في رضا الله والنجاة من هذا العذاب الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. 

وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن لعذاب القبر أسبابًا، كما أرشدنا إلى أعمال عظيمة تكون سببًا في الوقاية منه وفي السطور التالية نتعرف على أبرز هذه الأعمال الصالحة.

4 أعمال تنجي من عذاب القبر

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأعمال المنجية من عذاب القبر في أكثر من حديث شريف ويمكن تحديدها في النقاط التالية:

  • الموت نتيجة مرض البطن. 
  • الاستعاذة بالله من عذاب القبر بعد أداء كلِّ صلاة. 
  • الاستشهاد في سبيل الله
  • الموت في يوم الجمعة أو في ليلتها. 
  • الأعمال الصالحة. 
  • أعمال تنجيلك من عذاب القبر

عبادات تنجي من عذاب القبر

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، رحمه الله، قد أوصى بالقيام بـ 3 عبادات تنجي من عذاب القبر.

وبيّن الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم، في تصريحات سابقة له، أن العبادات الـ 3 هي: 

  • الأولى: ملازمة الإنسان العمل الصالح 
  • الثانية: المواظبة على قراءة سورة الملك يوميًا قبل النوم 
  • الثالثة: كثرة الدعاء والتعوذ من عذاب القبر وخاصة بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام.

واستشهد الدكتور أحمد عمر هاشم بالحديث الذي ورد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

ما حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر؟ 

سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، وعضو كبار هيئة العلماء، موضحاً أن الشجاع الأقرع فى القبر ورد فى السنة النبوية يوم القيامة فقال النبي صلى الله لعيه وسلم عنه من لم يدفع الزكاة يتجسد ماله فى صورة شجاع اقرع ويجري ورائه لكن ليس له علاقة بالقبر.

وأوضح “جمعة" أن الشجاع الأقرع نوع من من أهوال يوم القيامة، والغرض منه انه هو عذاب لمن لم يدفع زكاة ماله، فلا يستهين اى إنسان بعدم اخراج الزكاة، فإن هذة الزكاة التى منعتها من الفقراء ولم تؤدي حق مالك للمجتمع وللناس الفقراء الذين لهم حق فى رقبتك سيتحول هذا الى معنى أخر وهو "الشجاع الاقرع"، وسمى بذلك لأنه لم يوجد فى رأسه شعر من شدة السم، لكن ليس له علاقة بالقبر.

وأشار الى أن ضمة القبر واردة فى السنن الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انزل زينب أبنته الكبيرة للقبر قال لو احد نجي من ضمة القبر لنجت زينب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها ودعا لها ودعا لأمه فاطمة مرات ابو طالب ام علي وقال ((اللهم بحقي وحق النبيبن من قبلي اغفر لامى فاطمة)) وبات فى القبر حتى يستجيب الله له.

وتابع أن ضمة القبر هذة سنة الهية لكن نسأل الله أن يخففها عنا وعن المسلمين، فهى تنبيه للإنسان بكثرة فعل الخير، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الملك حتى تنجينا من عذاب القبر.

4 أعمال تنجي من عذاب القبر عذاب القبر أعمال تنجي من عذاب القبر عبادات تنجي من عذاب القبر حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر حياة البرزخ البرزخ حياة القبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

توروب

ييس توروب يطلب رحيل مهاجم الأهلي في يناير.. والأهلي يحاول تسويقه

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

مفيدة شيحة

هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تعلن فوز المرشحين في شعبة محرري شؤون البيئة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات :تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

لحم الغذلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

الملاعب البريطانية تستبدل برجر لحم البقر بلحم الغزلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

بالصور

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟

لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد