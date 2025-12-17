ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء إنه قدّم الكثير لإسرائيل وسيظل دائمًا صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أقوى لوبي كان اللوبي اليهودي وهذا لم يعد صحيحًا فالكونجرس أصبح يتجه نحو مُعاداة السامية.

وقال “ترامب”، إن هناك سلامًا حقيقيًا في الشرق الأوسط وقد تحدث بعض الأحداث بين الحين والآخر، وهناك 59 دولة، وقعت على اتفاق السلام.

وتطرّق “ترامب” إلى إطلاق النار في عيد الحانوكا في مدينة بوندي، حيث أوضح أنه يبعث برسائل محبة وصلوات للأستراليين لا سيما المتضررين من هجوم سيدني الإرهابي المروع والمعادي للسامية.

وقال “ترامب”، مُتحدثًا من القاعة الشرقية للبيت الأبيض: "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأعرب عن محبتي ودعائي لأمتنا بأكملها، وللشعب الأسترالي، وخاصةً لجميع المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي المروع والمعادي للسامية".

ووقع حادث أستراليا الأحد، وقتل فيه 15 شخصًا وأصيب 25 آخرين.