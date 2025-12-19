سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات

تُعد تويوتا لاند كروزر 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تحمل العلامة اليابانية في السوق الاماراتي، حيث تضم مجموعة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والأسعار.

أداء ومحرك لاند كروزر 2025

تقدم لاند كروزر 2025 بخيارين رئيسيين من المحركات، الأول يعتمد على محرك بنزين بسعة 4.0 لتر مكون من 6 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 271 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع كلي.

أما الخيار الثاني فيأتي بمحرك أكثر قوة بسعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات، يولد 409 أحصنة وعزم دوران قوي يصل إلى 650 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ودفع كلي.

تجهيزات السيارة تويوتا لاند كروزر 2025

تأتي تويوتا لاند كروزر 2025 بقدرة استيعاب تصل إلى سبعة ركاب، وتتوفر السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد في الفئات الأعلى، مع شاشة عرض صوتية بقياس 12.3 بوصة ونظام صوتي فاخر يضم 14 مكبر صوت من JBL، إضافة إلى شاشة معلومات رقمية بنفس القياس، وفي الفئات الأخرى، تتوفر بمقاعد من القماش والجلد المدبوغ، مع شاشة بقياس 8 بوصات ونظام صوتي من 9 مكبرات، إلى جانب شاشة معلومات بقياس 7 بوصات.

أبعاد وتصميم تويوتا لاند كروزر 2025

تعكس أبعاد لاند كروزر 2025 شخصيتها الرياضية، حيث يبلغ طول السيارة 5.145 متر، وعرضها 1.980 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.890 متر، ويحمل التصميم مجموعة من التفاصيل التي تجمع بين العملية والفخامة، مثل مقابض الأبواب والأنابيب العادمة المطلية بالكروم.

وتأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح ضباب أمامية وخلفية، كما تتوفر تجهيزات مثل الباب الخلفي الكهربائي، والمرايا الجانبية الإلكترونية، والعجلات المصنوعة من خلائط الألمنيوم، مع إطارات مخصصة للطرق الوعرة.

أنظمة أمان والمساعدة

تقدم لاند كروزر 2025 حزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا، والتحكم في الثبات والجر، ومساعد صعود ونزول التلال، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية للاصطفاف، إلى جانب عدد كبير من الوسائد الهوائية وأنظمة الحماية الإضافية.

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 2025 في السوق الإماراتي

تُطرح تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات بأسعار تختلف وفقًا للفئة والتجهيزات، حيث يبدأ سعرها من نحو 274,900 درهم، ويصل إلى حوالي 412,900 درهم في الفئات الأعلى تجهيزًا.