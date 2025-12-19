قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات

تويوتا لاند كروزر 2025
صبري طلبه

تُعد تويوتا لاند كروزر 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تحمل العلامة اليابانية في السوق الاماراتي، حيث تضم مجموعة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والأسعار.

أداء ومحرك لاند كروزر 2025

تقدم لاند كروزر 2025 بخيارين رئيسيين من المحركات، الأول يعتمد على محرك بنزين بسعة 4.0 لتر مكون من 6 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 271 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع كلي.

 تويوتا لاند كروزر 2025

أما الخيار الثاني فيأتي بمحرك أكثر قوة بسعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات، يولد 409 أحصنة وعزم دوران قوي يصل إلى 650 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ودفع كلي.

تجهيزات السيارة تويوتا لاند كروزر 2025

تأتي تويوتا لاند كروزر 2025 بقدرة استيعاب تصل إلى سبعة ركاب، وتتوفر السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد في الفئات الأعلى، مع شاشة عرض صوتية بقياس 12.3 بوصة ونظام صوتي فاخر يضم 14 مكبر صوت من JBL، إضافة إلى شاشة معلومات رقمية بنفس القياس، وفي الفئات الأخرى، تتوفر بمقاعد من القماش والجلد المدبوغ، مع شاشة بقياس 8 بوصات ونظام صوتي من 9 مكبرات، إلى جانب شاشة معلومات بقياس 7 بوصات.

 تويوتا لاند كروزر 2025

أبعاد وتصميم تويوتا لاند كروزر 2025

تعكس أبعاد لاند كروزر 2025 شخصيتها الرياضية، حيث يبلغ طول السيارة 5.145 متر، وعرضها 1.980 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.890 متر، ويحمل التصميم مجموعة من التفاصيل التي تجمع بين العملية والفخامة، مثل مقابض الأبواب والأنابيب العادمة المطلية بالكروم.

 تويوتا لاند كروزر 2025

وتأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح ضباب أمامية وخلفية، كما تتوفر تجهيزات مثل الباب الخلفي الكهربائي، والمرايا الجانبية الإلكترونية، والعجلات المصنوعة من خلائط الألمنيوم، مع إطارات مخصصة للطرق الوعرة.

أنظمة أمان والمساعدة 

تقدم لاند كروزر 2025 حزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا، والتحكم في الثبات والجر، ومساعد صعود ونزول التلال، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية للاصطفاف، إلى جانب عدد كبير من الوسائد الهوائية وأنظمة الحماية الإضافية.

 تويوتا لاند كروزر 2025

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 2025 في السوق الإماراتي

تُطرح تويوتا لاند كروزر 2025 في الإمارات بأسعار تختلف وفقًا للفئة والتجهيزات، حيث يبدأ سعرها من نحو 274,900 درهم، ويصل إلى حوالي 412,900 درهم في الفئات الأعلى تجهيزًا.

تويوتا تويوتا لاند كروزر لاند كروزر 2025 سعر لاند كروزر 2025 سعر تويوتا لاند كروزر 2025 في الامارات

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
