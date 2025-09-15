تعرف على تفاصيل السيطرة على حريق ببدروم مستشفى أسوان الجامعي دون إصابات.. صور

توجه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، لمستشفى أسوان الجامعى فور تلقيه اخطارا باندلاع حريق محدود في بدروم المستشفى الجامعي، نتيجة ماس كهربائى، حيث تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تُذكر، كما أن مخزن الأدوية ومعمل التحاليل لم يتأثران بالحريق وهما في نفس الدور بالبدروم.

وأكد الدكتور لؤي سعدت الدين، فى بيان صحفى، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، للاطمئنان علي حالة المرضي ، وكذلك تواجد اللواء مدير أمن أسوان أثناء الحريق ، كما عرض نائب هيئة الرعاية الشاملة بتخصص آسرة باحدي مستشفياتها بالمحافظة، الا انه الوضع الآن تحت السيطرة بالكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى والعاملين.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تولي أعلى درجات الاهتمام لمعايير الأمان والسلامة داخل منشآتها الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى الجراحة، أنه تم نقل المرضى المتواجدين في محيط الحريق إلى أماكن آمنة داخل المستشفى، كإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم من أي تأثيرات محتملة للدخان.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني والطاقم الطبي تعاملوا مع الموقف باحترافية وسرعة عالية، وتمت مراجعة كافة أنظمة الكهرباء والسلامة للتأكد من عدم تكرار الواقعة.

فيما انطلقت امتحانات التخلفات (الدور الثاني) لطلاب الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، التي تشمل مراحل الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه في جميع أقسام المعهد: الأنثروبولوجيا، الموارد الطبيعية، اللغات الإفريقية، السياسة والاقتصاد، التاريخ، والجغرافيا، وذلك وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم الدقيق.

وتُقام الامتحانات تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم الجيلاني، عميد المعهد، ومتابعة كل من الدكتور حسام رمضان، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سليمان، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.