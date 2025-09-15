محافظ أسوان يطلق فعاليات المرحلة أولى من حملة التشجير بطريق السادات

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات حملة التشجير بطريق السادات كمرحلة أولى لتعمم الحملة على باقى شوارع المدينة من أجل حماية المواطنين من أشعة الشمس والطقس الحار ، مع مساهمة ذلك الإصحاح البيئى بشكل عام وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال عن أن الحملة تستهدف زراعة 2000 شجرة من أشجار الظل الخيمية المزهرة حيث سيتم وضعها على جانبى الحارة الشرقية والغربية ، موجهاً إلى ضرورة المتابعة والتوجيه لإتباع الطرق السليمة للزراعة والرى ، والعمل على رعاية الأشجار لضمان الوصول للعائد البيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة ، وعدم الإضرار بها .

حملة التشجير

وكلف محافظ أسوان باستكمال توفير مصادر الرى لتحقيق الإستدامة للأشجار المنزرعة من خلال تركيب شبكة للرى وتحديد مصادر للمياه للرى بالتنقيط داخل الأحواض ، على أن يتم بالتوازى زراعة الأشجار داخل الشوارع الجانبية وفى المناطق السكنية المختلفة لزيادة المسطحات الخضراء بشكل جمالى وراقى .

وأوضح مدير إدارة الحدائق بأنه بناءاً على تعليمات المحافظ تم تنوع أشجار الظل الخيمية ذات تزهير مختلف على مدار السنة لكل نوع ، والتى يتم زراعتها ما بين أشجار الأكاسيا جلوكا والجكرندا والبونسيانا والأكاسيا أندوز والتاكوما .

وأشار إلى أن هذه النوعيات من الأشجار لديها القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ، كما أنها تتميز بأنها سريعة النمو ، ويتم وضع الأشجار فى داخل أحواض للزراعات فى مسافة 5 متر بين الحوض والأخر ، وإتاحة فرصة للمشاة للمرور والترجل ، فضلاً عن السماح بتداخل الأشجار مع بعضها البعض بما يساهم فى خلق بانوراما جمالية من المسطحات الخضراء والتشجير بالألوان المبهرة .