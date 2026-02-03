ضبط 21 مخالفة تموينية بالداخلة في الوادي الجديد

شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة استهدفت المخابز البلدية وبعض المطاعم.

ضبطت إدارة الداخلة في حملة تحت إشراف الأستاذ إسلام الجبالي، مدير الإدارة، وبمشاركة كل من الأستاذ مجدي عطيه، والأستاذ محمد سليمان، والأستاذ مصطفى حسن، مفتشو الإدارة، مخالفات بلغ عددها ٢١ مخالفة، اشتملت على نقص وزن، تصرف في عدد ٣ شيكارة دقيق، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



للإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959