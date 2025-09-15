حملات مرورية بأسوان لضبط واحتجاز 90 عربة توك توك ودراجة نارية خلال الأسبوع الجاري

واصلت الإدارة العامة للمرور بأسوان جهودها المكثفة بتنظيم الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، حيث أسفرت جهود هذه الحملات خلال الأسبوع الجارى عن ضبط وإحتجاز 63 مركبة متنوعة منها 38 دراجة نارية بدون ترخيص ولوحات معدنية ، و 25 عربة توك توك ، فضلاً عن سحب التراخيص وتوقيع الغرامات المالية لـ 27 مركبة توك توك أخرى .

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتحقيق السيطرة المرورية بالطرق السريعة والداخلية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ، ووفقاً للتنسيق المستمر مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على إستكمال سلسلة الحملات المرورية بشكل دورى لتحقيق الإنضباط الكامل فى الشارع الأسوانى ، مع العمل على نشر الوعى المرورى بين السائقين وأصحاب المركبات ، وحثهم على الإلتزام بالقوانين والتعليمات حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

حملات مرورية

ووجه المحافظ إلى تنفيذ هذه الإجراءات من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة ونقاط تفتيش حيث تم تحرير المحاضر اللازمة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مع نقل المركبات المضبوطة إلى ساحات الحجز المخصصة لذلك .

فيما أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كل من رئيس مركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وأيضاً طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو للمشاركة فى فعاليات إحتفالات تكريم حفظة القرآن الكريم والتى تم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمركز شباب المحاميد بقرية الحجز قبلى بإدفو ، وأيضاً بقصر ثقافة كوم أمبو .

وذلك فى حضور كوكبة من علماء الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والحزبية والتنفيذية والدينية ، علاوة على عدد كبير من أسر المكرمين .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال التهنئة لأبناءه الحافظين والحافظات ولأسرهم تقديراً لجهودهم المبذولة فى تعلم وحفظ كتاب الله .